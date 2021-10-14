香川まさひと・月島冬二原作による映画「前科者」の追加キャストが発表された。

11月20日より全6話で連続ドラマ版「WOWOWオリジナルドラマ 前科者 -新米保護司・阿川佳代-」が放送・配信され、2022 年1月に劇場公開される「前科者」。森田剛演じる工藤誠を、幼い頃に置いて消えた義父・遠山史雄役にはリリー・フランキーがキャスティングされた。有村架純演じる阿川佳代に助言をする弁護士・宮口エマ役は木村多江。工藤誠の前に現れる謎の男・実役は若葉竜也が務める。

また忽然と姿を消した工藤を、磯村勇斗演じる若手刑事の滝本真司とともに追うベテラン刑事・鈴木充役はマキタスポーツ。さらに連続ドラマ版から、斉藤みどり役を石橋静河、高松直治役を北村有起哉、松山役を宇野祥平が引き続き演じる。さらに劇中音楽は「新聞記者」や「ヤクザと家族 The Family」にも参加し、「Fukushima 50」では第44回日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞した岩代太郎が、連続ドラマ版に続いて担当することも発表された。

ビッグコミックオリジナル（小学館）で連載中の原作マンガ「前科者」は、罪を犯した前科者たちの更生・社会復帰を目指す保護司の姿を描いた社会派ヒューマンドラマ。連続ドラマでは原作をベースにした物語が展開され、映画では佳代が保護司として現在進行形の凶悪犯罪と向き合う姿が描かれる。

映画「前科者」

2022年1月公開

スタッフ・キャスト

原作：香川まさひと・月島冬二「前科者」（小学館「ビッグコミックオリジナル」連載）

監督・脚本・編集：岸善幸

出演：有村架純、磯村勇斗、若葉竜也、マキタスポーツ、石橋静河、北村有起哉、宇野祥平、リリー・フランキー、木村多江、森田剛

制作プロダクション：日活・テレビマンユニオン

配給：日活・WOWOW

「WOWOWオリジナルドラマ 前科者 -新米保護司・阿川佳代-」（全6話）

2021年11月20日（土）より毎週土曜日22:30～放送・配信（第1話無料放送）

各話放送後、WOWOWオンデマンドおよびAmazon Prime Videoで見逃し配信

スタッフ・キャスト

原作：香川まさひと・月島冬二「前科者」（小学館「ビッグコミックオリジナル」連載）

監督・編集：岸善幸、岡下慶仁

脚本：港岳彦

音楽：岩代太郎

出演：有村架純、石橋静河、大東駿介、古川琴音、柄本時生、大西信満、富田健太郎、橋本さとし、徳永えり、秋山菜津子、宇野祥平、北村有起哉

(c)2021 香川まさひと・月島冬二・小学館/映画「前科者」製作委員会