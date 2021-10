俳優のダニエル・クレイグが主演を務めるミステリー映画『ナイブズ・アウト 名探偵と刃の館の秘密』が、dTVで配信スタートした。

『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』のライアン・ジョンソンが、監督とともに脚本も担当した同作。アメリカのとある豪邸で、世界的なミステリー作家=ハーラン・スロンビー(クリストファー・プラマー)の誕生日パーティーが開かれる。しかし翌朝、彼は遺体となって発見され、調査の依頼を受けた名探偵のブノワ(ダニエル・クレイグ)は、刑事と共に捜査を開始。やがて、パーティーに参加した家族全員が容疑者となり、彼らの複雑な人間関係が明らかになっていく。

同作には、ダニエル・クレイグをはじめとする豪華キャストが集結。『アベンジャーズ』シリーズのキャプテン・アメリカ役で知られるクリス・エバンスが一族の厄介者・ランサムを演じるほか、今月1日に公開された007シリーズ最新作『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』でダニエル・クレイグと共演するアナ・デ・アルマスが、ブランに協力する看護師・マルタを演じる。

