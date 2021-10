dTVが5日、俳優のハリソン・フォードが主演を務めるアドベンチャー映画『インディ・ジョーンズ』シリーズの9月視聴数が前月と比べて増加していると発表した。

スティーブン・スピルバーグが監督を務める同シリーズ。今年で40周年を迎え、2022年夏にシリーズ第5弾の公開を予定している。

先月24日には第2作目『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』(84)、10月1日には第3作目『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』(89)が、日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)で2週にわたって放送。これを受け、dTVでの同シリーズの9月視聴数が前月と比べて増加した。

第1作目『インディ・ジョーンズ/レイダース 失われたアーク《聖櫃》』(81年)が約2.0倍、第2作目『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』が約2.3倍、第3作目『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』が約2.1倍、第4作目『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』(08)が約2.1倍にそれぞれ上昇。シリーズ全作品が前月比2倍以上という結果となった。

