TIR TIR JAPANが展開しているコスメブランドTIR TIRから「PERFECT CV ITA LINE」が新登場し、CMキャラクターにコスメブランドの広告としては初となる、佐藤勝利(Sexy Zone)さんを起用した。同商品は10月8日より全国販売開始となり、10月15日より佐藤さんが出演するTVCMが放映開始となる。

「PERFECT CV ITA LINE」が新登場

TIR TIRから登場する新ライン「PERFECT CV ITA LINE」は、日本国内でも展開が少ない「英国産純ビタミンC」を含有した希少価値の高い商品。同商品のCMは、コスメブランドの広告としては初の起用となる、佐藤勝利(Sexy Zone)さんを迎え、“純=ピュア”に着目し、「この世界は愛とTIR TIRピュアに満たされている」をテーマに制作されている。

「PERFECT CV ITA LINE」とは、英国産純ビタミンCを含有した肌ツヤサポート製品。TIR TIRの定番である、透き通るような明るい印象の肌に加え、ハリ、潤い、キメ、ツヤ、肌バランスをサポート。さらに、無人口香料、無合成色素、無動物性原料、無鉱物性油無ポリアクリルアミド、無イミダジョルリディニルウレア、無トリエタノールアミンと、7FREEを実現しているという。

10月8日より全国販売するラインナップは、「PERFECT C VITA ESSENCE(パーフェクトシービタエッセンス)」(2,200円)、「PERFECT C VITA SERUM(パーフェクトシービタセラム)」(2,640円)、「PERFECT C VITA CREAM(パーフェクトシービタクリーム)」(2,420円)、「PERFECT C VITA AMPOULE MASK(パーフェクトシービタアンプルマスク)」(2,200円)の4種。