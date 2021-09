アイドルグループ・King & Princeの8枚目シングル「恋降る月夜に君想ふ」(10月6日発売)通常盤に収録される「You are my hero」が、セブン-イレブン2021年クリスマスCMソングに採用されたことが分かった。

「You are my hero」は、混沌とした時代に希望を照らしてくれるような応援ソング。通常盤には「セブンイレブン×King & Princeアナザージャケット」が特典として封入され、初回限定盤Bには「You are my hero」スペシャルムービーが収録される。あわせて、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤それぞれに収録される新曲タイトルなどが一挙公開された。

表題曲「恋降る月夜に君想ふ」は、平野紫耀が主演する映画『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ ファイナル』の主題歌となっており、前作「koi-wazurai」の作家陣が再集結して制作されている。「koi-wazurai」は「運命のはじまり」をイメージして制作されていたが、今作では「その運命の行く先」にフォーカス。また、「かぐや姫」というモチーフをより意識しアレンジしたことで、映画とマッチしたラブソングとして仕上がっている。

■初回限定盤A 【CD+DVD】

【CD】

M1.恋降る月夜に君想ふ

M2.泣き笑い

【DVD】

「恋降る月夜に君想ふ」Music Video

「恋降る月夜に君想ふ」Music Video Making



■初回限定盤B【CD+DVD】

【CD】

M1.恋降る月夜に君想ふ

M2. NANANA

【DVD】

「恋降る月夜に君想ふ」-Re:Sense LIVE ver.-

(King & Prince CONCERT TOUR 2021~Re:Sense~@大阪城ホール)

「You are my hero」Special Movie



■通常盤【CD】

M1.恋降る月夜に君想ふ

M2.You are my hero

M3.Kiss & Cry

M4.Easy Go



封入特典:通常盤のみ

セブン-イレブン×King & Princeアナザージャケット

【先着外付け特典】

初回限定盤A:ステッカーシート(A6サイズ)

初回限定盤B:クリアポスター(A4サイズ)

通常盤:バンダナ

※特典は先着で数に限りあり