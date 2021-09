「ばつが悪い顔」とはいったいどのような顔のことを指すのか、説明できますか? 「罰が悪い」とするのは間違いですが、では、ばつとはいったい何なのでしょうか。

この記事では「ばつが悪い」のばつの意味や、慣用句としての意味、また類語や英語表現なども紹介します。ボキャブラリーを増やし、ビジネスパーソンとして恥ずかしくないようにしましょう。

「ばつが悪い」は慣用句の1つ。ばつはその場の具合、調子を指します。なお、ばつは「場都合」の略であるとされ、「罰」と書くのは間違いです。

では「ばつが悪い」の意味をみていきましょう。

「ばつが悪い」は、その場を取り繕うことができず気まずいさま、恥ずかしいさまを指します。

具合が悪いと表記する辞書もありますが、この場合の「具合」とは健康状態のことではなく、体面・体裁の意味です。つまり、体面を保つことができないほど恥ずかしいさまを指します。

「ばつが悪い」のばつは、前述したようにその場の具合、調子という意味。「場都合(ばつごう)」を略した言葉とされています。つまり「罰」と書くのは間違い。「ばつ」と平仮名のまま表記しましょう。

■「跋(ばつ)」が語源という説もある

「ばつが悪い」のばつは漢字の「跋」から来ているという説もあります。跋とは書物の末尾に記す、あとがきのことです。

そのため「ばつが悪い」は結末がよくないという意味、つまり書き物を上手にまとめることができなかったという気まずさを表現する、と言われています。

「ばつが悪い」の意味を確認したところで、ここからは使用するときの注意点と例文を紹介します。正しく使えるようになりましょう。

繰り返しになりますが、「ばつが悪い」のばつは罰ではありません。場都合から来ているといわれていますが、ひらがなで「ばつ」と表記しましょう。

注意点を確認できたら、次に挙げる例文で使い方をチェックしましょう。

「ばつが悪い」の類語・言い換え表現を確認して、ボキャブラリーを増やしましょう。

「決まりが悪い」の決まりとは、面目や体裁のことを指します。面目とは周囲に対する名誉や立場のことです。

「決まりが悪い」とは面目が立たない、つまり恥ずかしいという意味。「ばつが悪い」の類語と言えるでしょう。

■例文

「体裁(ていさい)が悪い」の体裁とは外見のことで、世間に自分がどう映るかを気にする見栄のことです。つまり「体裁が悪い」は「ばつが悪い」と同様に、格好のつかない恥ずかしいさまを指します。

■例文

「居心地(いごこち)が悪い」の居心地は、その場所にいるときに感じる気分のことです。つまり「居心地が悪い」とは、その場にとどまりたくないような窮屈さや苦痛を表現しています。

■例文

「気まずい」とは、互いの気持ちがしっくり合わず不快なさまや、打ち解けずに気づまりなさまを指します。

■例文

「肩身(かたみ)が狭い」の肩身とは、世間に対する面目のこと。「肩身が狭い」という慣用句は、世間に対して面目が立たず引け目を感じるという意味です。

■例文

「ばつが悪い」は英語で「be(feel) embarrassed」や「feel awkward」などと表現され、気まずい、気恥ずかしいなどの意味があります。

Yesterday, I was complaining about my work to my manager. It was an embarrassing experience.

(昨日、部長に仕事の愚痴をこぼしてしまった。ばつが悪かったよ)

He looked embarrassed, because his boss got angry with him in the office.

(彼はオフィスで上司から怒られ、ばつが悪そうだった)