スターバックス(以下、スタバ)は、注文を受けてから商品を用意するのに加え、とても人気なカフェのため、どうしても待ち時間が長くなってしまいます。しかし、モバイルオーダーを活用するとwebやアプリから事前が予約でき、待ち時間の短縮が可能です。

この記事では、スタバの「Mobile Order & Pay」(以下、スタバモバイルオーダー)を使ったことがないけれど気になるという方のために、その特徴や使い方、受取方法などを紹介します。

スタバモバイルオーダーの注文方法や受取方法を紹介する記事です

スタバモバイルオーダーとは

スタバのモバイルオーダーの正式名称は「Mobile Order&Pay(モバイルオーダー&ペイ)」です。この章では、スタバモバイルオーダーの概要を紹介します。

スタバの注文事前予約制度

スタバモバイルオーダーとは、スタバの注文を事前予約できるサービスです。受取店舗で扱っている多くのドリンクに対応していますし、フードやカスタマイズも注文可能です。モバイル限定メニューが登場することもあります。

webまたはアプリで注文できる

スタバのモバイルオーダーは、公式モバイルアプリまたはwebから利用できます。アプリを使う場合には、最新版にアップデートしてから使ってください。

どちらの方法を使う場合も、「My Starbucks」へのログインが必要です。

webで支払いまで完結

スタバモバイルオーダーを利用する場合、支払いは事前決済のみです。店頭での後払いはできません。

支払い方法として使えるのは、web登録済みのスターバックスカード(以下、スタバカード)またはeTicketです。クレジットカード決済やキャリア決済には対応していません。

One More CoffeeはeTicketが発行される

One More Coffeeとは、ドリップコーヒーまたはカフェミストを購入したら、当日同じドリンクを2杯目注文する場合に割引利用できる、スタバのサービスです。通常は購入時のレシートを提示することでOne More Coffeeを利用できますが、モバイルオーダーではレシートは発行されません。

しかし、モバイルオーダーの場合はOne More Coffee eTicketが発行されます。公式アプリでeTicketを表示させることで、One More Coffeeを利用できます。

My Starbucksの会員が利用できる

スタバのモバイルオーダーを利用するには「My Starbucks」に登録する必要があります。My Starbucksとはスタバの会員サービスで、登録するとモバイルオーダーを利用できる以外にも特典があるサービスです。

スタバカードでの支払額に応じてStarがたまり景品に交換できたり、スタバカードへのオートチャージを利用できたりなど、利用できる特典は多いです。

利用可能店舗は広がりつつある

スタバでモバイルオーダーを利用できる店舗は日々増えています。2021年8月時点では日本全国の1,620店舗で利用可能です。

モバイルオーダーに対応している店舗を見付けたい場合は公式サイトで確認するか、アプリの店舗選択画面で探してみてください。

スタバのモバイルオーダーはアプリやwebでの会員制事前注文予約制度です

スタバモバイルオーダーの注文と支払い方法

ここからは、スタバのモバイルオーダーをまだ利用したことがない人のために、スタバモバイルオーダーの注文から支払いまでの手順を紹介します。

アプリを起動または専用サイトにアクセス

まずはスタバのスマートフォンアプリを起動または[公式サイトにアクセスしましょう。スマートフォンからならアプリをダウンロードしておくと便利です。

次にログインして、会員メニューにアクセスしてください。

それから、「オーダーする」または「Order」をタップして、モバイルオーダーの画面に移動します。

スタバのモバイルオーダー手順1

受け取るお店を選ぶ

モバイルオーダーの画面に移行したら、Store Selectから受取店舗をタップして選びましょう。メニューをタップしたら「MAP」「近くの店舗」「お気に入り」のどれかから選択可能です。

「近くの店舗」を利用するには、位置情報機能をONにしておく必要があります。

スタバのモバイルオーダー手順2

利用方法を選択

次に利用方法の選択画面へ自動的に移動しますので、「ドライブスルー」「TO GO(お持ち帰り)」「店内飲食」のいずれかを選択します。店内飲食を選んで実際は持ち帰った場合でも、消費前の差額は返金されませんので注意してください。

スタバのモバイルオーダー手順3

商品を選択する

次は「商品を選択してください」をタップして、注文する商品を選びます。

スタバのモバイルオーダー手順4

選択したお店で注文できる商品が一覧表示されていきますので、まずはドリンクを選択してください。ここでは、「スターバックスラテ」を選びます。

次に詳細の選択画面に移動します。ホットかアイスかを選んだら、サイズを選びましょう。

カスタマイズを追加したければ「CUSTOMIZE」下の「変更」をタップして、シロップやミルク、ソースなどを追加していきましょう。メニューには料金も表示されています。

必要なものをすべて選択したら「決定する」をタップしてください。

スタバのモバイルオーダー手順5

カスタマイズ内容やサイズ、数量などに間違いなければ、「決定する」を押してください。他にも注文する商品があれば、同じ手順で追加していきましょう。

ニックネームを入力

スタバのモバイルオーダーでニックネームを登録しておくと、受取番号の代わりにニックネームで受け取れます。

ニックネームは、画面の一番下「ニックネームを使用する」から登録可能です。

スタバのモバイルオーダー手順6

支払い

ニックネームの登録まで終えたら、「利用規約に同意の上、決済する」をタップすると支払えます。スタバカードの残高が足りないと決済できませんので、不足している場合は画面上の「入金」をタップして入金してください。

注文完了

注文した商品の受取時間は指定できません。準備ができたらアプリの通知で知らせてくれますし、web版の場合はメールで通知されます。

注文が完了したら、注文した店舗をお気に入りに登録可能。オーダー履歴からドリンクの種類もチェックできるので、次回以降同じ店舗やメニューでの注文が簡単にできます。

スタバのモバイルオーダー手順を紹介しました

モバイルオーダーでの受取方法

スタバでモバイルオーダーを行ったら、受取方法が通常とは異なります。スタバモバイルオーダーをした場合の受取方法を見ていきましょう。

受取時に伝えること

注文した商品には、「受取番号」または「ニックネーム」が書かれています。受取番号またはニックネームを確認して受け取りましょう。

店頭で受け取る場合

スタバモバイルオーダーで注文した商品を店頭で受け取る場合、モバイルオーダーの受け取りカウンターで受け取れます。

レジには並ばずに、「Mobile Order&Pay」と表示されているカウンターまで直接出向いて、注文した商品を受け取ってください。

ドライブスルーで受け取る場合

スタバのモバイルオーダーで注文した商品は、ドライブスルーレーンでも受け取れます。ドライブスルーレーンで受取番号またはニックネームを伝えましょう。

受取方法で「ドライブスルー」を選択した場合、商品をつくるのは店舗への到着を確認してからです。待っている車が多くても、できたてを手に入れられます。

モバイルオーダーした商品を受け取る際には受取番号かニックネームを伝えましょう

スタバモバイルオーダーで事前注文して待ち時間を短縮しよう

スタバのモバイルオーダーは、My Starbucksの会員が利用できる事前に予約注文できる制度でし。webかアプリから事前に予約し、支払いもwebで完結してすることで、店舗での待ち時間を短縮することができます。

店頭での受け取りはもちろん、ドライブスルーでの受け取りにも対応しており、ドライブ中にコーヒーが飲みたくなった時にも利用しやすいです。ドリンクの注文やカスタマイズの追加、フードの注文にも対応しているので、スタバを利用する人はぜひ活用してみましょう。