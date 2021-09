「PARK+」実行委員会は9月17日、東京都渋谷区に新たなライフスタイルの発信拠点「PARK+」(パークプラス)をオープンする。

ファラフェルサンド

PARK+は、"パートナーロボットと暮らすライフスタイルを当たり前の世の中に"という想いのもと、ヒトとロボットが共生する新たなライフスタイルの日常化をめざし、日本発のパートナーロボット産業の革新的な技術とカルチャーを世界に伝える発信拠点。

今回、国内外で約80店舗のカフェを企画・運営するカフェ・カンパニーとパートナーシップを組み、「healthy&picnic」をテーマにしたPARK+オリジナルのメニューを提供する。

料理やドリンクなどのモチーフとなっているパートナーロボットは、シャープ「RoBoHoN(ロボホン)」、ヤマハ「Charlie(チャーリー)」、ミクシィ「Romi(ロミィ)」、GROOVE X「LOVOT(らぼっと)」など。各ロボットのオーナーやファンはもちろん、これまでロボットに関心のなかった人でも楽しめる見た目にも愛らしいメニューに仕上げているという。

フードメニューは、シグネチャーの「Let’s PARK+ PICNIC! BOX」を中心とした全5種。「Let’s PARK+ PICNIC! BOX」(3,080円)は、PARK+を彩るパートナーロボットが勢ぞろいする事前予約限定のメニューで、メイン(ファラフェルサンド、島豆腐タコライスから1つ選択)やサラダ、スープ、アサイーボウルなどがセットになっている。

島豆腐タコライス

LOVOTをモチーフにした「ハンバーガープレート with LOVOT ハーブポテト&ガーデンサラダ付き」(2,750円)は、バンズにLOVOTの顔の焼き印がほどこされている。ジューシーな国産牛のパテに、チェダーチーズ・トマト・ザワークラウトをサンドしたハンバーガーに、ポテトフライとガーデンサラダを添えた。

「ハンバーガープレート with LOVOT ハーブポテト&ガーデンサラダ付き」(2,750円)

「ボロネーゼパスタプレート with RoBoHoN ガーデンサラダ付き」(2,530円)は、RoBoHoNをモチーフにしたパスタプレート。沖縄・多良間島で生まれた黒毛和牛「多良間牛」を使用したミートソースに生パスタを合わせた。トーストにRoBoHoNのロゴの焼き印がほどこしたほか、RoBoHoNデザインのピックも付いている。

「ボロネーゼパスタプレート with RoBoHoN ガーデンサラダ付き」(2,530円)

「季節のフルーツサンドwith LOVOT ガーデンサラダ付き」(1,980円)は、LOVOTをモチーフにしたフルーツサンド。フルーツを豆乳から作られたやさしい甘さが特徴のティラミスクリームと黒糖パンでサンドした。いちごはLOVOTのロゴをイメージさせるハートをかたどり、中央にはLOVOTデザインのピックをさしている。

「季節のフルーツサンドwith LOVOT ガーデンサラダ付き」(1,980円)

スイーツメニューは全4種。「Let’s PARK+ PICNIC! SWEETS PLATE」(3,520円)は、PARK+を彩るパートナーロボットが勢ぞろいしたPARK+のシグネチャーメニュー。フルーツサンド、ブラウニー、チーズケーキ、ほうじ茶アイスのミニパフェ、フルーツなどが楽しめるプレートで、ピックは特別デザイン。同メニューでしか入手できないとのこと。

「Let’s PARK+ PICNIC! SWEETS PLATE」(3,520円)

「ほうじ茶ティラミスパフェwith RoBoHoN」(2,530円)は、RoBoHoNをモチーフにしたパフェ。PARK+のロゴをあしらったクリームの上に、RoBoHoNのピックをほどこしている。抹茶ゼリー・ほうじ茶アイス・豆乳クリーム・いちごのレイヤーと「公園」をイメージしたデコレーションも楽しめるティラミスパフェであるという。

LOVOTをモチーフにした「3種のベリーのチーズケーキ with LOVOT」(1,980円)には、LOVOTのイラストがほどこされたモナカが添えられている。クリーミーなチーズケーキに、いちご・ブルーベリー・ラズベリーの3種のベリーと豆乳ホイップをトッピングした。

「ホットチョコレートブラウニーwith RoBoHoN」(1,980円)は、RoBoHoNをモチーフにしたブラウニー。温かいチョコレートブラウニーにバニラアイスをトッピングしている。『RoBoHoN』のイラストがほどこされたモナカが添えた

ドリンクメニューは、PARK+、RoBoHoN、LOVOTをイメージした3種のフロート(各1,320円)と、スパイスカフェラテ、チョコレートティーラテの2種(ホット/アイス 各1,100円)のラテを用意した。

フロート「メロンクリームソーダ with PARK+」は、フレッシュメロンと北海道産「ルピアレッドメロン」のメロンシロップで、ナチュラルな甘さを楽しめる大人のクリームソーダ。「ローズマリーとベリーのクリームソーダ with LOVOT」は、ベリーの甘酸っぱさとローズマリーの香りを一緒に楽しめるという。「ブルーレモンクリームソーダ with RoBoHoN」は、無添加のレモンシロップにミントを加えたさわやかなレモンスカッシュのクリームソーダ。

左から、「ローズマリーとベリーのクリームソーダ with LOVOT」「「ブルーレモンクリームソーダ with RoBoHoNメロンクリームソーダ with PARK+」

「スパイスカフェラテ(ホット/アイス)」は、シナモン、クローブ、カルダモンなどに、オタネニンジンやガラナなどのスパイスを加えたカフェラテ。「チョコレートティーラテ(ホット/アイス)」は、ほんのり甘いチョコレートフレーバーのティーラテで、ほんのりだたようラムの香りがアクセントとのこと。ラテアートは、RoBoHoN、Charlie、Romi、LOVOTから選べる。

ラテアートは、「RoBoHoN」「Charlie」「Romi」「LOVOT」から選べる

フード、スイーツを注文すると、ドリンクがセットになる。追加料金で、フロート(+440円)、もしくはラテ(+330円)に変更可能。

同施設の営業時間は、平日11時~19時(L.O.: Food 18時/ Drink 18時30分)、土日祝日11時~22時(L.O.: Food 21時 / Drink 21時30分)。席は90分制。先行予約チケットは、クラウドファンディング(CAMPFIRE、カモファンディング)のリターン限定で提供している。