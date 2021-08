タレントの中居正広が主演を務める映画『劇場版 ATARU THE FIRST LOVE & THE LAST KILL』が、dTVで独占配信を開始した。

『劇場版 ATARU THE FIRST LOVE & THE LAST KILL』(C)2013劇場版「ATARU」製作委員会

2012年にTBS系日曜劇場枠で放送されたドラマ『ATARU』。サバン症候群に起因する特殊能力をもった主人公・アタル(中居)が、超人的な推理力でさまざまな事件を解決に導いていく。その劇場版である同作は、ドラマシリーズの翌年に放送されたスペシャルドラマ『ATARU スペシャル〜ニューヨークからの挑戦状!!〜』にも登場した、アタルの幼なじみ・マドカ(堀北真希さん)とアタルの関係の謎に迫る。

物語の発端は、日本とニューヨークで起こったコンピューターウイルスによる爆破事件。警察とFBIが共同捜査をすることになり、FBIの一員としてアメリカにいたアタルも来日。警察を辞めて探偵に転職した蛯名舞子(栗山千明)など、懐かしいメンバーと再会を果たす。事件の容疑者には、問題のコンピューターウイルス「ウィザード」を開発したマドカが浮上するが、爆破事件の遺体がマドカのDNAと一致することが判明。今度は、「ウィザード」の仕組みを知るアタルが容疑者となってしまう……というストーリーだ。

同作には、捜査一課の沢主任(北村一輝)、アタルの保護者であるラリー(村上弘明)や、「~なのね! 」が口癖の鑑識課・渥美(田中哲司)、舞子の弟の昇(玉森裕太)、警部補の野崎(千原せいじ)など、ドラマのレギュラー陣も登場する。