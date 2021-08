I think the new product ABC company launched doesn’t live up to its name.(ABC社が発売した新製品は、名前負けしていると思う)

Our boss doesn’t deserve to be called ‘Head of Planning Department’, because he hardly comes up with interesting ideas in meetings. (部長は会議においてほとんどアイデアを出していないため、「企画部部長」という役職は名前負けしている)