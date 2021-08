嵐の二宮和也が、8日に放送されたラジオ番組『BAY STORM』(bayfm/毎週日曜22:00~22:30)に出演。ベストアルバム『ウラ嵐BEST』の4タイトルおよび『5×20 All the BEST!! 1999-2019 (Special Edition)』が、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」(先月26日付)でトップ5を独占したことについて、喜びを語った。

『ウラ嵐BEST』は、嵐のカップリング曲を集めたベスト盤。年代別に分けられた4タイトルが、先月16日よりデジタル配信が開始され、すべてのタイトルがトップ4にランクイン。「知ってます? 嵐が『ウラ嵐BEST』で独占したんですよ」と話し始めた二宮は、「嵐がトップ1からトップ4を占めたっていうんですよ。すごくないですか!?」と大興奮。

また、『ウラ嵐BEST』と同時配信された『5×20 All the BEST!! 1999-2019 (Special Edition)』も5位を獲得したため、嵐が同ランキングのトップ5を独占。史上初となった快挙に、「すごい! 素晴らしいですね!」と手を叩きながら喜んだ二宮は、「“おめでとう! おめでとう!”って僕も見ました。本当にありがとうございます。みなさんにまた一つ記録を作っていただいて本当に感謝ですよ」と、応援してくれるファンに感謝の気持ちを伝えた。

一方で、「我々、歌ったのを出してるだけなんですから。歌い直したわけでもないし、当時のものをガッとまとめて出しただけなのに……」と、正直な気持ちをぶっちゃける場面も。「でも、当時の声で聴けるっていうのはいいですよね。歌い直しても、それはそれで違う曲になっちゃうんだろうなって思いますもんね」と続けながら、「でも本当にありがたい。嵐のみんなも喜んでますよ。本当にすごい記録だよな~」と、感激しきりだった。

