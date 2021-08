Even a leafless tree adds interest to a mountain. 直訳すると「たとえ枯れ木であっても山に趣を添えられる」となり、「枯れ木も山のにぎわい」と同じ意味として使える。

A bad bush is better than the open field.

「悪い茂みも何もない野原よりはまし」という意味であり、「枯れ木も山のにぎわい」と同等の表現となる。