これまで都心戦略を進めてきたスシローが、ついに東京駅の八重洲口から徒歩数分という好立地に店舗を出店する。「スシロー八重洲地下街店」は、同社でも初めての試みとなる回転すし「スシロー」×テイクアウト専門店「スシロー To Go」のハイブリッド店舗となった。オープンは7月29日。メディア内覧会にて、その狙いが明かされた。

スシローが、満を持して出店する「スシロー八重洲地下街店」(東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街 南1号)

■ハイブリッド店舗は楽しみ方が3通り

都心戦略を2016年より進めてきた、あきんどスシロー。ちょうど5年目を迎えるこのタイミングで、東京23区のど真ん中である東京駅 八重洲エリアに出店した。なお、都市型店舗としては30店舗目の節目となる。あきんどスシロー出店責任者の富山宗明氏は「東京駅は商業施設が集合するエリア。八重洲地下街は1日に15万人が訪れます。そこで、利用シーンにあわせてお客様に様々なお楽しみを提供すべく、ハイブリッド店舗に挑戦しました」とし、その活用例を以下のように説明した。

あきんどスシロー出店責任者の富山宗明氏

「時間があるときは、店内で飲食を楽しんでいただきます。ほかに予定があるときは、事前にスマートフォンのアプリから好みの寿司を予約して、自動土産ロッカーからテイクアウト。時間がないときは、スシロー To Goで販売されている寿司を買って持ち帰れます」。八重洲地下街は、ビジネスパーソン、旅行者、買い物客、家族連れと、あらゆる客層が入り交じるエリア。新店舗の特長を存分に活かして、あらゆるニーズに応えていきたいと抱負を述べた。

スシロー八重洲地下街店のスシロー To Goで限定先行販売する、寿司盛り合わせ(写真上、650円)、天然南鮪ちらし(写真左下、1,350円)、特上ちらし寿司(写真右下、1,280円)

ここで、店内の様子をレポートしておこう。店舗面積は132.6坪と広く、183席が用意されている。入口と出口は別で、人が密にならない動線の工夫がされていた。入口の受付システムでチェックインすると、自動アナウンスが席を案内。席で注文した商品が専用レーンで直送される「Auto Waiter」などの最新設備も導入されていた。グランドメニューとフェアメニューから、寿司は約100種類、サイドメニューは約40種類を注文できる。

入り口の受付システム

店内の様子

また、注文した寿司を受け取るための自動土産ロッカーは出口の脇に設置されていた。スマートフォンで商品をオンライン購入後、メールで届くQRコードをかざすことで、所定のロッカーが開く仕組みだ。旅行に、出張に、これから発つ人が駅弁の代わりに購入していく、なんて利用シーンも今後は多く見られることだろう。営業時間は平日が11時~23時まで、土日祝が10時30分~23時まで(緊急事態宣言などにより変更の場合あり)。

自動土産ロッカー

スシロー To Goは、その場で商品を選び、すぐにテイクアウトできるのが大きなメリット。まぐろ3貫、サーモン3貫、えび3貫、いか3貫(いずれも195円)など個人に嬉しい商品のほか、複数人でも楽しめるよう、にぎり盛り合わせ8貫(520円)、寿司盛り合わせ(650円)なども用意する。スシロー To Goで購入できる商品は40種類以上。なお富山氏はスシロー To Goならではの特徴として、太巻き寿司、押し寿司などイートインでは食べられない商品を展開していることを挙げた。

スシロー To Goの商品群。こちらは有人のレジで会計する

衛生対策が徹底した厨房にも、特別に入ることが許された。ハイブリッド店舗ならではの光景として、イートイン用のメニュー、To Go用のメニューを各々調理するスタッフの姿があった。ちなみに厨房のスタッフの人数は、混み合う時間帯にあわせて適宜変更しているようだ。

スシロー To Go用に、天然南鮪ちらしを調理中の様子