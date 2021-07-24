TVアニメ「ぼくたちのリメイク」の追加キャストが発表された。第4話から登場する新キャラクター・登美丘罫子（とみおかけいこ）を大空直美が演じる。

第4話では河瀬川が加わったチーム・きたやま△が、新作映像の撮影のために海に出かける。恭也は女性陣の水着姿にうろたえながらも、順調に撮影を進めるが……。併せてオープニングとエンディングのノンクレジット映像が、YouTubeで公開された。

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TVアニメ「ぼくたちのリメイク」

放送情報

TOKYO MX：毎週土曜日22:00～

KBS京都：毎週土曜日23:00～

BS日テレ：毎週土曜日24:00～

サンテレビ：毎週土曜日24:30～

北陸朝日放送：毎週土曜日26:30～

北海道テレビ：毎週火曜日25:20～

静岡放送：毎週火曜日25:55～

AT-X：毎週水曜日23:00～

新潟テレビ21：毎週木曜日26:15～

長野朝日放送：毎週月曜日25:50～

スタッフ

原作：木緒なち「ぼくたちのリメイク」（MF文庫J刊）

キャラクター原案：えれっと

監督：小林智樹

シリーズ構成：木緒なち

キャラクターデザイン：川村幸祐

総作画監督：川村幸祐、枡田邦彰、佐藤元昭

美術監督：中村典史

美術設定：中島美佳

美術背景：スタジオなや

色彩設計：田川沙里

撮影監督：難波史

編集：丸山流美

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：竹田祐介（Elements Garden）、近藤世真（Elements Garden）

音楽制作：ブシロードミュージック

プロデュース：フロントウイング

アニメーション制作：feel.

キャスト

橋場恭也：伊藤昌弘

志野亜貴：古賀葵

小暮奈々子：愛美

河瀬川英子：東山奈央

鹿苑寺貫之：石谷春貴

加納美早紀：沢城みゆき

火川元気郎：高橋英則

桐生孝史：田丸篤志

樋山友梨佳：大塚紗英

杉本ミキオ：落合福嗣

柿原将：中島ヨシキ

橋場美世子：反田葉月

登美丘罫子：大空直美

(c)木緒なち・KADOKAWA／ぼくたちのリメイク製作委員会