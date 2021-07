8月27~29日に神奈川・横浜アリーナで開催されるアイドルフェス「@JAM EXPO 2020-2021」の出演者第1弾が発表された。

出演がアナウンスされたのはAKB48グループ、ザ・コインロッカーズ、Task have Fun、東京女子流、26時のマスカレイド、まねきケチャ、=LOVE、≠ME、22/7、バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI、フィロソフィーのダンス、ラストアイドル、ukka、でんぱ組.inc、虹のコンキスタドール、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、ハロプロ研修生ユニットら計146組。「@JAM」のオフィシャルサイトでは7月15日11:00から28日23:59まで3日間通し券を含む枚数限定のVIPチケット、スタンダードチケットの抽選先行予約を受け付ける。コロナ禍の影響により例年との変更点もあるため、チケットを購入する際はオフィシャルサイトで詳細を確認しよう。

@JAM EXPO 2020-2021

2021年8月27日(金)神奈川県 横浜アリーナ

Appare! / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(プロレス) / 新井ひとみ(東京女子流) / アンスリューム / イケてるハーツ / INUWASI / HKT48 / AKB48 / SKE48 / NMB48 / NGT48 / elsy / 大阪☆春夏秋冬 / 吉川友 / QUEENS / クマリデパート / CROWN POP / Gran☆Ciel / クロスノエシス / 群青の世界 / 上月せれな / ザ・コインロッカーズ / サンダルテレフォン / JAPANARIZM / Jewel☆Rouge / 純情のアフィリア / 綺星★フィオレナード / せかいシティ / Task have Fun / Chu-Z / つぼみ大革命 / Dorothy Little Happy / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / Devil ANTHEM. / 転校少女* / 東京女子流 / DREAMING MONSTER / #2i2 / 26時のマスカレイド / 二丁目の魁カミングアウト / nuance / NEMURIORCA / buGG / #ババババンビ / PiXMiX / Pimm's / ピュアリーモンスター / FES☆TIVE / predia / MyDearDarlin' / 真っ白なキャンバス / まねきケチャ / MIGMA SHELTER / 愛乙女☆DOLL / Ringwanderung / わーすた / ゑんら / and more



2021年8月28日(土)神奈川県 横浜アリーナ

アイドルカレッジ / アクアノート / アップアップガールズ(2) / Ange☆Reve / いぎなり東北産 / =LOVE / We=MUKASHIBANASHI / AKB48 チーム8 / STU48 / 大阪☆春夏秋冬 / カミングフレーバー / カラフルスクリーム / 神薙ラビッツ / 煌めき☆アンフォレント / 九州女子翼 / クマリデパート / KRD8 / Jewel☆Mare / じゅじゅ / シュレーディンガーの犬 / シンデレラ宣言! / 青SHUN学園 / Task have Fun / chuLa / DEAR KISS / DJ ダイノジ / tipToe. / 22/7 / ナナランド / 虹のコンキスタドール / 26時のマスカレイド / NILKLY / NEO JAPONISM / / /ネコプラ/ / / NELN / notall / ≠ME / ばってん少女隊 / 花いろは from ワンダーウィード / PANDAMIC / バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI / フィロソフィーのダンス / Fragrant Drive / PRSMIN / BenjaminJasmine / MyDearDarlin' / マジカル・パンチライン / Malcolm Mask McLaren / MIGMA SHELTER / メイビーME / モノクローン / ラストアイドル / Lily of the valley / ワンダーウィード 天 / and more



2021年8月29日(日)神奈川県 横浜アリーナ

アイドルカレッジ / Appare! / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(2) / I MY ME MINE / アメフラっシ / ukka / FMF / 【eN】 / OTMGirls / 開歌-かいか- / きゅるりんってしてみて / クマリデパート / CROWN POP / Gran☆Ciel / THE ORCHESTRA TOKYO / 椎名ひかり / JamsCollection / Jumping Kiss / Symdolick / 神使轟く、激情の如く。 / SAY-LA / 全力少女R / Task have Fun / つばきファクトリー / 手羽先センセーション / Devil ANTHEM. / 寺嶋由芙 / テラス×テラス / でんぱ組.inc / 東京パフォーマンスドール / 虹色の飛行少女 / 虹のコンキスタドール / 26時のマスカレイド / #ババババンビ / ハロプロ研修生ユニット / Peel the Apple / BEYOOOOONDS / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / B.O.L.T / マジカル・パンチライン / 真っ白なキャンバス / momograci / Yamakatsu / 夢みるアドレセンス / RIOT BABY / Lovelys / LinQ / Luce Twinkle Wink☆ / ルルネージュ / LeirA / RAEDY TO KISS / 我儘ラキア / and more