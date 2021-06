あきんどスシローは、近隣のスシロー店舗のキッチン設備を活用し、販売のみを行うテイクアウト専門店「スシロー To Go」を、これまでに関西・関東とオープンしてきたが、この度「スシロー To Go」としては東海エリア初となる「スシロー To Go セントラルパーク店」を、7月15日にオープンする。

スシロー To Go セントラルパーク店が名古屋・栄にオープン

「スシロー To Go」がオープンする愛知県名古屋市の栄は、名古屋テレビ塔やオアシス21など人気の観光スポットはもちろん、オフィスビルも立ち並び、日常的に多くの人が行き交うエリア。その中でもセントラルパークは、栄駅と久屋大通駅間をつなぐ愛知県内でも最大級の地下街として知られているという。

スシローでは、昨今の高まるテイクアウト需要に合わせて、今後も「スシロー To Go」の出店を加速させることで、現在580店舗以上あるスシロー既存店ではカバーできないエリアの人にも、スシローの“うまいすし”を楽しんでもらえるよう、年内計10店舗以上の出店を目指している。今後は東京の中心地・八重洲への出店予定を含め、様々なエリアでの出店強化も予定しているとのこと。