オリジナルTVアニメ「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」の舞台「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~」が、10月28日から11月7日まで東京・明治座で上演される。

4月より日本テレビにて放送中の「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」は、徳川慶喜が絶対権力を維持し続けている日本を舞台に、政府組織である処刑人組織と政権打倒を掲げる反体制派組織の争いを描いた作品。舞台版には、主人公・雪村咲羽役の三森すずこ、男装の麗人・月城真琴役の蒼井翔太、花風エレーナ役のRaychell、中村浅陽役の伊藤彩沙、葛原仁役の小林親弘といったアニメ版の声優陣が出演する。

また舞台版のみのキャストとして、元宝塚歌劇団宙組トップスターの凰稀かなめ、舞台・アニメと幅広く活躍する富田麻帆の出演も決定した。チケット情報については詳細を待とう。

舞台「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~」

日程:2021年10月28日(木)~11月7日(日)

会場:東京都 明治座



脚本:堤泰之

演出:ヨリコジュン

出演:三森すずこ、蒼井翔太、Raychell、伊藤彩沙、小林親弘、凰稀かなめ、富田麻帆 ほか