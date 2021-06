アイドルグループ・Kis-My-Ft2がデビュー10周年記念日の8月10日に発売するベストアルバム『BEST of Kis-My-Ft2』の収録曲が1日に発表され、本日より予約がスタートした。

今作には2011年8月10日に発売されたデビューシングル「Everybody Go」から、玉森裕太出演のTBS系ドラマ『オー! マイ・ボス! 恋は別冊で』の主題歌となった最新シングル「Luv Bias」までのシングル曲34曲とミュージックビデオ47曲に加え、10周年記念作品の新曲を収録することが決定した。収録曲や特典映像、封入グッズなどが異なる初回盤A、初回盤B、通常盤でそれぞれDVD盤、Blu-ray盤が発売され、セブンネット限定盤もリリース。

また、ソロ・ユニットや舞祭組の楽曲を含む300曲以上の中から、ファン投票で収録曲を決定する企画も実施しており、その詳細は追ってYouTubeなどで発表されていく。

予約開始に先駆けてavexのYouTube公式チャンネルでは、「Everybody Go」をはじめファン投票で上位人気だったミュージックビデオや、10年前と現在を対比したグラフィック展開によるティザー動画第1弾「BEST of Kis-My-Ft2 Teaser -1st Overture-」をプレミア公開。ファンから「エモすぎる」「10周年祭の始まりって感じ! 盛り上げていこう!」「最初の数秒で泣けてきた……」と歓喜の声が寄せられている。

10th Anniversary ALBUM 『BEST of Kis-My-Ft2』



■【CD収録内容詳細(予定)】

<DISC 1>※全形態共通

1.新曲

2.Everybody Go

3.We never give up!

4.SHE! HER! HER!

5.WANNA BEEEE!!!

6.Shake It Up

7.アイノビート

8.My Resistance -タシカナモノ-

9.運命Girl

10.キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜

11.S.O.S (Smile On Smile)

12.キミとのキセキ

13.SNOW DOMEの約束

14.Luv Sick

15.光のシグナル

16.Another Future

17.Thank youじゃん!



<DISC 2>※全形態共通

1.Kiss魂

2.AAO

3.最後もやっぱり君

4.Gravity

5.Sha la la☆Summer Time

6.Tonight

7.君のいる世界

8.SEVEN WISHES

9.PICK IT UP

10.赤い果実

11.HOME

12.L.O.V.E.

13.君、僕。

14.君を大好きだ

15.HANDS UP

16.Edge of Days

17.ENDLESS SUMMER

18.Luv Bias

※通常盤のみbonus track収録予定