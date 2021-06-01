アイドルグループ・Kis-My-Ft2がデビュー10周年記念日の8月10日に発売するベストアルバム『BEST of Kis-My-Ft2』の収録曲が1日に発表され、本日より予約がスタートした。
今作には2011年8月10日に発売されたデビューシングル「Everybody Go」から、玉森裕太出演のTBS系ドラマ『オー! マイ・ボス! 恋は別冊で』の主題歌となった最新シングル「Luv Bias」までのシングル曲34曲とミュージックビデオ47曲に加え、10周年記念作品の新曲を収録することが決定した。収録曲や特典映像、封入グッズなどが異なる初回盤A、初回盤B、通常盤でそれぞれDVD盤、Blu-ray盤が発売され、セブンネット限定盤もリリース。
また、ソロ・ユニットや舞祭組の楽曲を含む300曲以上の中から、ファン投票で収録曲を決定する企画も実施しており、その詳細は追ってYouTubeなどで発表されていく。
予約開始に先駆けてavexのYouTube公式チャンネルでは、「Everybody Go」をはじめファン投票で上位人気だったミュージックビデオや、10年前と現在を対比したグラフィック展開によるティザー動画第1弾「BEST of Kis-My-Ft2 Teaser -1st Overture-」をプレミア公開。ファンから「エモすぎる」「10周年祭の始まりって感じ! 盛り上げていこう!」「最初の数秒で泣けてきた……」と歓喜の声が寄せられている。
10th Anniversary ALBUM 『BEST of Kis-My-Ft2』
■【CD収録内容詳細(予定)】
＜DISC 1＞※全形態共通
1.新曲
2.Everybody Go
3.We never give up!
4.SHE! HER! HER!
5.WANNA BEEEE!!!
6.Shake It Up
7.アイノビート
8.My Resistance -タシカナモノ-
9.運命Girl
10.キ･ス･ウ･マ･イ 〜KISS YOUR MIND〜
11.S.O.S (Smile On Smile)
12.キミとのキセキ
13.SNOW DOMEの約束
14.Luv Sick
15.光のシグナル
16.Another Future
17.Thank youじゃん!
＜DISC 2＞※全形態共通
1.Kiss魂
2.AAO
3.最後もやっぱり君
4.Gravity
5.Sha la la☆Summer Time
6.Tonight
7.君のいる世界
8.SEVEN WISHES
9.PICK IT UP
10.赤い果実
11.HOME
12.L.O.V.E.
13.君、僕。
14.君を大好きだ
15.HANDS UP
16.Edge of Days
17.ENDLESS SUMMER
18.Luv Bias
※通常盤のみbonus track収録予定