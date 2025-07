乃木坂46賀喜遥香「先輩の私が2人を引っ張っていきたい！」5期生メンバー・一ノ瀬美空＆川﨑桜の魅力を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。7月3日(木)の放送では、遥香先生がセンターをつとめる39枚目シングル「Same numbers」(7月30日(水)リリース)について、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介! ここでは、同曲で遥香先生の隣のポジションにいる一ノ瀬美空(いちのせ・みく)さん、川﨑桜(かわさき・さくら)さんについて語りました。賀喜:今回は、乃木坂46が7月30日(水)にリリースする39枚目シングル「Same numbers」についての授業をおこないます! 皆さんから届いたメッセージをもとにいろいろ話していきたいと思います!<リスナーからのメッセージ>「39枚目シングル『Same numbers』のセンター就任おめでとうございます! また、遥香先生の隣(のポジション)は5期生の一ノ瀬美空さんと川﨑桜さんですが、お2人の印象を教えてください」(富山県 19歳)賀喜:今回、私の両隣には一ノ瀬美空ちゃんこと“みーきゅん”と、川﨑桜ちゃんこと“さくたん”がいてくれます! 私から見たら“ザ・超かわいい2人”で、見た目はもちろん性格もかわいくて、そのかわいさのなかにも熱さがあるんです。でも、そういうところをあまり見せないというか、自分と戦いながら皆さんに見える場では明るくかわいらしく振る舞って、ひたむきに頑張っている姿をずっと見ていた2人なので、一緒に頑張りたいなと思いつつ、やっぱり、先輩の私が2人を引っ張っていきたいですね!賀喜:今回のフロントメンバーは私とその2人だけで、最近の乃木坂46の楽曲でフロントメンバー3人(の編成)ってなかなかないので、プレッシャーも感じながらも頑張っていきたいですし、「Same numbers」はかっこいい曲なので、さくたんとみーきゅんは“かわいいだけじゃないんだぞ!”と。2人ともダンスは上手だし、かっこいい表情もできるから、そういう魅力をどんどん伝えていけたらいいなって思っています!あと、みーきゅんもさくたんも良い歌声なんですよ~。そして、2人の声が合わさったときの音が私はすごく好きなので、そこも注目してください! ついでに、出だしは私が歌っているので、そこも聴いてみてください(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info