ドリカム、大塚愛、スピッツ、aiko、ラルク、水カン…「七夕ソング」TOP10を発表！

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00~16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

7月6日(日)の放送では、「星に願いを! 七夕ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

<今週のTOP10>

「星に願いを! 七夕ソングTOP10」

・1位:DREAMS COME TRUE「7月7日、晴れ」

・2位:大塚 愛「プラネタリウム」

・3位:スピッツ「涙がキラリ☆」

・4位:aiko「天の川」

・5位:NICO Touches the Walls「夏の大三角形」

・6位:supercell「君の知らない物語」

・7位:クリフ・エドワーズ「星に願いを(When You Wish Upon a Star)」※映画『ピノキオ』より

・8位:さとう宗幸「青葉城恋唄」

・9位:水曜日のカンパネラ「織姫」

・10位:L’Arc~en~Ciel「milky way」

<チャート総評>

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「星に願いを! 七夕ソングTOP10」は、夏の星空の下を舞台にした1本のショートムービーのようなストーリーを感傷的に描く6位のsupercell「君の知らない物語」や、星を待っているせつなさを、きらびやかなギターでキュンと響かせる3位のスピッツ「涙がキラリ☆」など、甘酸っぱい雰囲気を感じさせてくれる曲も多くランクイン。

そんななか、織姫と彦星の壮大なストーリーを、私たちにも起こりえる物語に重ね合わせたDREAMS COME TRUEの「7月7日、晴れ」がダントツのTOPという結果となりました。

七夕は一年に一度、織姫と彦星が天の川を渡って会うことを許された日ですが、7月7日は梅雨の真っ只中という年がほとんどで、過去の天気を振り返ると、星空があまり見られない年が多い日です。

そんな現実があるからこそ、はなればなれの切ない気持ちやいつまでも忘れないステキな別れの想い出を、ドラマティックに描く曲が多かったのではないでしょうか。

ロマンティックな星明かりの麗しさを想像させてくれる曲が揃ったTOP10となりました。

次回7月13日(日)の放送テーマは、「おめでとうを伝えたい! バースデーソングTOP10」です。

