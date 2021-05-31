押井守が総監督を務めるアニメ「ぶらどらぶ」の放送局が本日5月31日で正式に決定。TOKYO MX、チバテレ、サンテレビ、BSフジほかにて7月よりオンエアされる。

「ぶらどらぶ」は献血マニアの女子高生・絆播貢（ばんばみつぐ）が、献血車で出会った金髪の美少女を保護したことから始まる“青春献血スラップスティックコメディ”。第1話から第6話までが2月14日より、第7話から第12話までが3月14日より各配信プラットフォームで配信されている。4月にはテレビ放送されることが発表され、5月18日には「ぶらどらぶ」のYouTube公式チャンネルで配信されている番組「情熱会議」にて放送局情報が先行公開された。放送時間などの詳細はアニメ公式サイトやTwitter（@VLADLOVE_ANIME）にて後日告知される。

なお6月2日、11日、15日、22日の19時30分より配信される「情熱会議」には特別ゲストが出演。どのようなゲストが登場するのかは、各回を実際に観て確かめよう。

アニメ「ぶらどらぶ」

放送情報

TOKYO MX、チバテレ、サンテレビ、BSフジほかにて2021年7月放送開始

配信情報

見放題配信

ABEMA、Amazon Prime Video、dアニメストア、dアニメストアニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、FOD、Hulu、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、TSUTAYA TV、U-NEXT、あにてれ、アニメ放題、バンダイチャンネル、ひかりTV、ふらっと動画

レンタル配信

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スタッフ

製作：いちごアニメーション株式会社

総監督・原作・シリーズ構成：押井守

監督：西村純二

脚本：押井守、山邑圭

ビジュアルデザイン：水野歌

キャラクターデザイン：新垣一成

色彩設計：梅崎ひろこ

美術設定：加藤靖忠

美術監督：小幡和寛

美術：smartile

音響監督：若林和弘

音響効果：山田香織

録音調整：今泉武

音響制作：Production I.G

音楽制作：AUBE

音楽：川井憲次

キャラクターデザイン：新垣一成

制作：株式会社コミックアニメーション

アニメーション制作：Drive

アニメーション制作協力：Production I.G

制作：コミックアニメーション

キャスト

絆播貢：佐倉綾音

マイ・ヴラド・トランシルヴァニア：日高里菜

血祭血比呂：朴ろ美

渡部マキ：早見沙織

墨田仁子：日笠陽子

雲天那美：小林ゆう

紺野カオル：高槻かなこ

勝野真澄：三宅健太

岡田：石川界人

神原：綿貫竜之介

堀田：木内太郎

マイのパパ：岩崎ひろし

貢のとーちゃん：中田譲治

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)2020押井守／いちごアニメーション