5月10日に、国際視覚障がい者スポーツ連盟(IBSA)と東京2020組織委員会が実施した東京2020パラリンピック競技大会のゴールボール競技組み合わせ抽選会を受け、対戦組み合わせを含む競技スケジュールが発表された。

詳細は以下の通り。

日時: 2021年8月25日(水) 9:00 - 11:45

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループA ブラジル vs リトアニア

女子予選 - グループC RPC vs カナダ

日時: 2021年8月25日(水) 13:15 - 16:00

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループA アルジェリア vs 日本

女子予選 - グループD トルコ vs 日本

日時: 2021年8月25日(水) 17:30 - 21:45

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループB ドイツ vs トルコ

女子予選 - グループC イスラエル vs オーストラリア

女子予選 - グループD ブラジル vs アメリカ合衆国

日時: 2021年8月26日(木) 9:00 - 11:45

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループB ベルギー vs 中国

女子予選 - グループC 中国 vs RPC

日時: 2021年8月26日(木) 13:15 - 16:00

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループA アメリカ合衆国 vs ブラジル

女子予選 - グループD エジプト vs トルコ

日時: 2021年8月26日(木) 17:30 - 21:45

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループB ウクライナ vs ドイツ

男子予選 - グループA リトアニア vs アルジェリア

女子予選 - グループC カナダ vs イスラエル

日時: 2021年8月27日(金) 9:00 - 11:45

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループB トルコ vs ベルギー

女子予選 - グループD 日本 vs ブラジル

日時: 2021年8月27日(金) 13:15 - 16:00

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループA 日本 vs アメリカ合衆国

女子予選 - グループC オーストラリア vs 中国

日時: 2021年8月27日(金) 17:30 - 21:45

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループB 中国 vs ウクライナ

女子予選 - グループD アメリカ合衆国 vs エジプト

男子予選 - グループA ブラジル vs アルジェリア

日時: 2021年8月28日(土) 9:00 - 11:45

会場: 幕張メッセ Cホール

女子予選 - グループC カナダ vs オーストラリア

男子予選 - グループB トルコ vs 中国

日時: 2021年8月28日(土) 13:15 - 16:00

会場: 幕張メッセ Cホール

女子予選 - グループD 日本 vs アメリカ合衆国

男子予選 - グループA リトアニア vs 日本

日時: 2021年8月28日(土) 17:30 - 21:45

会場: 幕張メッセ Cホール

女子予選 - グループC RPC vs イスラエル

男子予選 - グループB ドイツ vs ベルギー

女子予選 - グループD トルコ vs ブラジル

日時: 2021年8月29日(日) 9:00 - 11:45

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループA 日本 vs ブラジル

女子予選 - グループD エジプト vs 日本

日時: 2021年8月29日(日) 13:15 - 16:00

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループB ベルギー vs ウクライナ

女子予選 - グループC イスラエル vs 中国

日時: 2021年8月29日(日) 17:30 - 20:15

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループA アルジェリア vs アメリカ合衆国

女子予選 - グループC オーストラリア vs RPC

日時: 2021年8月30日(月) 9:00 - 11:45

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループB ウクライナ vs トルコ

女子予選 - グループD ブラジル vs エジプト

日時: 2021年8月30日(月) 13:15 - 16:00

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループA アメリカ合衆国 vs リトアニア

女子予選 - グループC 中国 vs カナダ

日時: 2021年8月30日(月) 17:30 - 20:15

会場: 幕張メッセ Cホール

男子予選 - グループB 中国 vs ドイツ

女子予選 - グループD アメリカ合衆国 vs トルコ

日時: 2021年8月31日(火) 13:15 - 16:15

会場: 幕張メッセ Cホール

男子準々決勝(2試合)

日時: 2021年8月31日(火) 17:45 - 20:45

会場: 幕張メッセ Cホール

男子準々決勝(2試合)

日時: 2021年9月1日(水) 13:15 - 16:15

会場: 幕張メッセ Cホール

女子準々決勝(2試合)

日時: 2021年9月1日(水) 17:45 - 20:45

会場: 幕張メッセ Cホール

女子準々決勝(2試合)

日時: 2021年9月2日(木) 13:15 - 16:15

会場: 幕張メッセ Cホール

男子準決勝、女子準決勝

日時: 2021年9月2日(木) 17:45 - 20:45

会場: 幕張メッセ Cホール

男子準決勝、女子準決勝

日時: 2021年9月3日(金) 13:15 - 16:15

会場: 幕張メッセ Cホール

女子3位決定戦、男子3位決定戦

日時: 2021年9月3日(金) 17:45 - 21:55

会場: 幕張メッセ Cホール

女子決勝、男子決勝、女子表彰式、男子表彰式