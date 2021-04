飲食店などでよく使われる「千客万来」とは、ひっきりなしにお客様が訪れる様子をあらわす、商売人にとって縁起がいい言葉です。お守りや熊手などでもよく見かけますよね。

この記事では、千客万来の意味や成り立ち、使い方を紹介していきます。あわせて類義語や対義語、英語表現などもご紹介します。

千客万来とは、たくさんの客がたえまなく訪れることをあらわす言葉で、読み方は「せんきゃくばんらい」または「せんかくばんらい」です。年末年始の繁忙期などにひっきりなしに客が訪れ、めまぐるしい様子をさして使われます。

千客万来の「千客」とは、たくさんの客のことです。「万来」とは、たくさんの人がくることを意味します。

つまり千客万来とは、大きい単位である「千」と「万」を重ねて強調している表現で、客でごった返している様子をあらわす言葉です。

千客万来は日常会話ではあまり使う機会がない言葉です。使うシーンをご紹介します。

千客万来は、商売が成功しているお店に対して使われる言葉です。たとえ小さいお店で実際の客が1,000人に満たなくても、来客が多く繁盛しているなら千客万来と表現されます。

このように、セール開催時など平常時よりもたくさんの客でにぎわっている場合にも、千客万来と表現します。

千客万来は商売をしている人だけではなく、自宅にたくさんの来客がある場合にも使える表現です。挨拶に訪れる人や取材など、とにかく来客が多い場合に使われます。

千客万来は、神社でもよく見られる言葉です。商売の成功を願ってご祈祷を頼んだり、お守りを授かったりします。

千客万来には、似たような状況で用いられるいくつかの類義語があります。

「門前成市」の読み方は「もんぜんせいし」で、「門前市を成す」と読みくだすこともあります。「多くの人が出入りし、まるで市場のようににぎわっている様子」をあらわしています。

「満員御礼」とは、大相撲興行の本場所において入場者が一定数に達した場合に掲げる表示です。それが転じて、イベントやスポーツなどで人がいっぱいである状態をさすようにもなりました。客が多いという点で千客万来と共通しています。

千客万来とは対照的な場合をあらわす対義語もあります。あまり使う機会はないかもしれませんが、語彙を増やすためにも知っておきましょう。

「門前雀羅」とは、お店や家などに誰も訪れず、さみしい様子をあらわす四字熟語。「もんぜんじゃくら」と読みます。「雀羅」とは雀などを捕まえるための網のことで、門や門外に網を張って雀を捕まえられるほど、訪問者が少ないことをたとえています。

千客万来を意味する英語はたくさんあります。ここでは、比較的簡単な単語を用いた表現を紹介します。

「so many visitors」を直訳すると、「たくさんのお客さんたち」です。簡単な単語を組み合わせた言い回しですので、ぜひ覚えておきましょう。

「great number of visitors」とは、「とても大勢の来訪者たち」のこと。客数が多いことをあらわしたければ、この言い回しがおすすめです。

「many」の言い換え表現としてよく使われる「a lot of」も、ボリュームをあらわす場合に使われます。「a lot of customers」はたくさんの顧客がいる様子をあらわしています。

同じような言い回しとして、下記のような英語表現がありますので、使い分けながら活用してください。

・a succession of visitors(客であふれかえっている)

・overflowing with customers(来客者であふれている)

・flood of customers(客でいっぱい)

・be thronged with visitors(たくさんの客で混みあった)