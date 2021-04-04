JR北海道は、ANAトラベラーズの旅行商品専用のオプショナル券「ANA道北フリーパス(2・3日間)」を発売した。従来の「ANAきた北海道フリーパス」も2022年3月末まで継続して販売される。

「ANA道北フリーパス」は、ANAトラベラーズ「旅ドキ北海道」をはじめ、該当する旅行商品に申し込んだ人のみ購入できるフリーパス。道央圏から道北圏に設定したフリーエリア内の特急列車や快速・普通列車などの指定席・自由席が2日間または3日間乗降り自由になる。

設定期間は4月1日から9月30日まで(いずれも利用開始日)。発売額は2日間用が大人1万2,700円・こども6,500円、3日間用が大人1万3,800円・こども7,000円。新千歳空港駅ツアーカウンター、札幌駅(西みどりの窓口)、旭川駅、小樽駅、富良野駅、稚内駅の各所で引き換える。

ANA便を利用して北海道を訪れた人のみ購入できる「ANAきた北海道フリーパス」も継続して販売。道央圏から道北圏に設定したフリーエリア内の特急列車と快速・普通列車の普通車自由席が4日間乗降り自由となり、発売額は大人1万3,150円・こども6,570円。12歳以上25歳以下の利用者を対象とする「U25用」は1万520円。発売期間は2022年3月31日まで、利用期間は2022年4月4日まで。稚内駅、南稚内駅、新千歳空港駅、旭川駅の4駅で販売する。購入の際、ANAの新千歳空港・旭川空港・稚内空港到着便の搭乗案内券の提示が必要となる。