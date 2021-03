4人組バンド・Official髭男dismが8日、東京・Zepp Hanedaで開催されたスペースシャワーTV主催の音楽の祭典「SPACE SHOWER TV SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021」で、2020年を代表する最優秀アーティスト賞「ARTIST OF THE YEAR」を受賞した。

Official髭男dism

「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS」は、 スペースシャワーTVが1年間の音楽シーンを総括し、様々な音楽コンテンツで功績をあげたアーティストとクリエイターを表彰するアワード。いとうせいこう、ハマ・オカモト、emma司会のもと全27部門の各賞を発表した。

TBS系ドラマ『恋はつづくよどこまでも』の主題歌「I LOVE…」や、大型タイアップ曲を収めた『HELLO EP』のリリース、 初のオンラインライブ「Official髭男dism ONLINE LIVE 2020 - Arena Travelers -」の開催で2020年も“ヒゲダン”旋風を巻き起こしたOfficial髭男dism。最もポップシーンで活躍したアーティストに授与される「BEST POP ARTIST」も受賞し、二冠に輝いた。

最も優れたミュージックビデオに授与される「VIDEO OF THE YEAR」、最も優れたアルバムに授与される「ALBUM OF THE YEAR」は米津玄師がダブル受賞。アルバム『STRAY SHEEP』、その収録楽曲「感電」のミュージックビデオが、これまでになかったインパクトを与えたと評価された。

そのほか、最も優れた楽曲に授与される「SONG OF THE YEAR」には、12月時点でストリーミング再生4億回を突破したYOASOBIの「夜に駆ける」が選出。一般投票によって選ばれた優秀アーティスト賞「PEOPLE’S CHOICE」、最も活躍した海外アーティストに授与される「BEST INTERNATIONAL ARTIST」はBTSがダブル受賞し、会場にはビデオメッセージが届いた。

また、「BEST HIP HOP ARTIST」のCreepy Nuts、「BEST MUSIC FRIENDS」の高橋優、「NEW HOPE ARTIST」のマカロニえんぴつ、「BEST GROUP ARTIST」のMAN WITH A MISSIONが出演する無観客ライブ『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021 AFTER LIVE SHOW』を21日(19 :00~)にuP!!!にて有料配信することが決定。チケットは3,500円で、auスマートパスプレミアム会員の方は上記金額より1,000円引きとなる。

■SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021 受賞一覧