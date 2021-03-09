自転車パーツの製造・販売を行うシマノは、「シマノ サービスセンター」について、全国39店舗へ拡大したことを3月8日に発表した。

「シマノ サービスセンター」は、シマノ製品を熟知したメカニックスタッフが常駐するサービス拠点(自転車販売店)ネットワーク。豊富な経験と高い技術を持ったメカニックスタッフにより、消耗品のチェックや定期メンテナンス、新車の購入やコンポーネンツのアップグレードの相談などのサービスを受けられる。

「シマノ サービスセンター」の拠点を構える自転車販売店は、以下の39店舗。(※2021年3月8日時点)

●北海道・東北地域：サイクル小野サッポロ、ノースバイシクル北海道(ともに北海道札幌市)、ハヤサカサイクル 仙台中央店(宮城県仙台市)、SATO-CYCLE(福島県郡山市)。

●関東地域：bicycle park O2 日立本店(茨城県日立市)、じてんしゃの杜(栃木県宇都宮市)、POWERーKIDS 伊勢崎店(群馬県伊勢崎市)、サイクルショップタジマ(群馬県桐生市)、CYCLEYOSHIDA 高崎店(群馬県高崎市)、サイクルショップタキザワ(群馬県前橋市)、タキサイクル(千葉県佐倉市)、エンドウ商会(神奈川県小田原市)、中島商会(神奈川県相模原市)。

●中部地域：サカモト(新潟県三条市)、サイクルワークス Fin's(新潟県長岡市)、三沢自転車商会(長野県塩尻市)、バイシクルわたなべ カネボウ通り店(静岡県静岡市)、カトーサイクル(愛知県名古屋市)、ニコー製作所(愛知県名古屋市)、じてんしゃひろば遊(愛知県小牧市)、カミハギサイクル 小牧本店(愛知県小牧市)、CYCLE HOUSE MIYATA 小津店(三重県松阪市)。

●関西地域：ラビット ストリート 本店、スクアドラ、ベックオン(BECK ON)(ともに大阪府大阪市)、カワハラダ(大阪府堺市)、Bicycle Land Sakatani(大阪府大阪狭山市)、bicyclestore RIDEWORKS(兵庫県神戸市)。

●中国・四国地域：ナカニシサイクル(徳島県徳島市)、杉山輪業(愛媛県松山市)、B-Shop OCHI(愛媛県西条市)、BICYCLE PRO SHOP なかやま(岡山県岡山市)、WAVE BIKES 総社店(岡山県総社市)、キムラじてんしゃ(広島県安芸郡海田町)、サイクリング・サロン・ヒロシゲ(山口県柳井市)。

●九州・沖縄地域：イワイスポーツサイクル(福岡県久留米市)、正屋(福岡県福岡市)、サイクルロッジタニグチ 若草店(長崎県長崎市)、沖縄輪業 南風原店(沖縄県島尻郡南風原町)。