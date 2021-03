「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のテーマソングである宇多田ヒカル「One Last Kiss」のミュージックビデオが、本日3月8日24時にYouTubeでプレミア公開される。

「One Last Kiss」のMVは、映画の原作・脚本・総監督を担当した庵野が自ら手がけた。なお「One Last Kiss」のCDとLPは3月10日に発売。映画のもう1つのテーマソングである「Beautiful World(Da Capo Version)」や過去の「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズへの提供曲全曲も収められ、配信はMV公開と同じく3月8日24時にスタートする。

宇多田ヒカル「One Last Kiss」収録曲

01. One Last Kiss

02. Beautiful World(Da Capo Version)

03. Beautiful World -2021 Remastered-

04. Beautiful World(PLANiTb Acoustica Mix)-2021 Remastered-

05. 桜流し -2021 Remastered-

06. Fly Me To The Moon(In Other Words)(2007 MIX)-2021 Remastered-

07. One Last Kiss(Instrumental)

08. Beautiful World(Da Capo Version)(Instrumental)