メ『擾乱(じょうらん) THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』

4月よりスタートするテレビアニメ『擾乱(じょうらん) THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』の先行上映イベントのチケット一般発売が始まった。

先行上映イベントは3月27日、科学技術館サイエンスホールにて開催されるイベント。4月より放送スタートする本作の1~4話を最速で視聴できる。アニメ視聴後、雪村咲羽役・三森すずこ、花風エレーナ役・Raychell、大松裕プロデューサー、工藤進監督によるトークショーを予定している。

(C)擾乱製作委員会