モーニング娘。'21・横山玲奈の写真集『THIS IS REINA』(18年)、『REINA is eighteen~N to S~』(19年)が、26日にワニブックス電子版写真集として配信された。価格はいずれも2,200円。

横山玲奈ファースト写真集『THIS IS REINA』 撮影:西田幸樹

横山にとって初の写真集となった『THIS IS REINA』は、初めての海外撮影、初めての水着など初めて尽くしの1冊。体操服や浴衣など多彩な衣装で、17歳の横山を切り取った。セカンド写真集『REINA is eighteen~N to S~』は、北海道や沖縄で撮影。デビューから2年半が経ち、表現の幅が広がった横山の成長を感じられる1冊だ。

あわせて2019年に、女優・真野恵里菜のメジャーデビュー10周年を記念して発売されたフォトエッセイ『軌跡』(ワニブックス 1,760円)も電子書籍化。デビューから今までの秘蔵写真や全楽曲についてのインタビューのほか、幼少期、不遇のアイドル時代、女優としての葛藤、ファンの「マノフレ」への思い、そして結婚など、真野が27年間のすべてを語った作品となっている。