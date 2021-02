アイドルグループ・欅坂46が3月24日に発売するライブ映像作品『THE LAST LIVE』のジャケットが公開された。

欅坂46『THE LAST LIVE -DAY1-』ジャケット

現在櫻坂46として活動している欅坂46は、『THE LAST LIVE』で5年間の活動に幕を下ろした。昨年10月12日、13日の2日間にわたり無観客配信ライブとして開催され、約57万人のファンが視聴。会場をフルに活用した舞台セットで2日間全く異なるセットリストのライブを展開し、プロジェクションマッピングや水を使った演出などさまざまなアプローチで魅せた。

今回は舞台裏に密着したドキュメンタリー映像「Documentary of THE LAST LIVE~欅坂を登った者たち~」を収録した完全生産限定盤と、各日それぞれの公演を収めたパッケージがそれぞれDVD・Blu-rayで発売される。

初日公演を収めた『THE LAST LIVE -DAY1-』は、ラストライブの幕開けとなった“サイマジョ”ことデビュー曲の「サイレントマジョリティー」のパフォーマンスカットを、2日目公演を収めた『THE LAST LIVE -DAY2-』は、欅坂46として最後の楽曲披露となったミュージックビデオ衣装での「サイレントマジョリティー」の写真を使用したジャケットに。「サイマジョで始まり、サイマジョで終わる」という、欅坂46を象徴するジャケットとなった。