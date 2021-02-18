3月27日・28日にオンラインで開催されるアニメイベント「AnimeJapan 2021」パブリックデイの全プログラムが発表に。併せてイベントビジュアルが公開された。

一般客向けの催しを実施するパブリックデイの3月27日・28日には、「AJステージ」の全33プログラムと「AJスタジオ」の全21プログラムを配信。放送中の「ひぐらしのなく頃に業」「呪術廻戦」「『進撃の巨人』The Final Season」、4月に放送を控える「ゴジラ S.P ＜シンギュラポイント＞」「ゾンビランドサガ リベンジ」や「僕のヒーローアカデミア」第5期、そのほか「鬼滅の刃」「劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア」のイベントや、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」の10周年記念トークが届けられる。

作品ごとのステージイベント以外にも、「AJスタジオ」ではイシグロキョウヘイらが登壇してアニメの制作工程を解説する全3回の「Production Works Channel」、コスプレイヤーたちが普段どんな工夫をしているのかを学べる「コスプレイヤーズワールド」、「AnimeJapan 2021」公式サイト上でアニメ化してほしいマンガ作品を投票形式で募り、その結果をランキングで発表する「アニメ化してほしいマンガランキング」といった企画を展開。「アニメ化してほしいマンガランキング」の投票は本日2月18日から28日まで受付中だ。

視聴チケットは3月1日13時に販売開始。27日・28日どちらかの配信をすべて観られる各日チケットが3800円、2日間の配信をすべて観られる通しチケットが7300円で用意された。3月27日のプログラムは同日20時から28日23時59分まで、28日のプログラムは同日18時から29日23時59分までアーカイブ視聴できる。イベントビジュアルには「AnimeJapan 2021」のテーマである「繋ぐ（∞）」にちなんだ描き下ろしイラストを使用。さまざまな作品のキャラクターが集結している。

「AnimeJapan 2021」

開催期間

パブリックデイ：2021年3月27日（土）、28日（日）

ビジネスデイ：2021年3月29日（月）、30日（火）

3月27日（土）配信リスト

AJステージ

無限大（Infinity）RED STAGE

「ネトフリアニメ！AnimeJapan 2021 メガ盛りステージ！」

時間：9:45～10:20

出演：高野麻里佳、津田健次郎ほか



「上松範康×A-1 Pictures×アニプレックス 新プロジェクト発表会」

時間：11:15～11:50

出演：千葉翔也、古川慎、七海ひろき、堀江瞬、永塚拓馬、矢野奨吾、増田俊樹、蒼井翔太ほか



「TVアニメ『蜘蛛ですが、なにか？』もう絶対生き抜きたい！うおおおおおおおおおおおおおおおおお！スペシャルステージ」

時間：12:45～13:20

出演：悠木碧、堀江瞬、喜多村英梨、安月名莉子、鈴木このみほか



「TVアニメ『SK∞ エスケーエイト』AJスペシャルステージ」

時間：14:15～14:50

出演：畠中祐、小林千晃、Rude-α



「TVアニメ＆実写『やくならマグカップも』4月放送直前！スペシャルステージ！」

時間：15:45～16:20

出演：田中美海、芹澤優、若井友希、本泉莉奈

繋（Connect）GREEN STAGE

「放送直前！『恋と呼ぶには気持ち悪い』ステージ」

時間：9:00～9:35

出演：豊永利行、小坂井祐莉絵



「『ゴジラ S.P＜シンギュラポイント＞』SPecial ステージ」

時間：10:30～11:05

出演：宮本侑芽、石毛翔弥、久野美咲、阿座上洋平



「TVアニメ『ひぐらしのなく頃に業』AnimeJapan スペシャルステージ 」

時間：12:00～12:35

出演：保志総一朗、中原麻衣、ゆきのさつき、かないみか



「『86―エイティシックス―』放送直前スペシャルステージ」

時間：13:30～14:05

出演：千葉翔也、長谷川育美



「『劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア』スペシャルステージ」

時間：15:00～15:35

出演：松岡禎丞、川原礫、abec、吉田尚記アナウンサー（MC）



「アニメ『鬼滅の刃』ステージ」

時間：16:30～17:05

出演：花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞

永久（Everlasting）BLUE STAGE

「TVアニメ『失格紋の最強賢者』with GA 文庫ステージ」

時間：9:00～9:35

出演：玉城仁菜、鈴代紗弓、白石晴香、井澤詩織



「TVアニメ『魔道祖師』ステージ」

時間：10:30～11:05

出演：木村良平、立花慎之介ほか



「ガガガ文庫新作アニメ発表会」

時間：13:30～14:05

出演：内山昂輝、日野聡、小松未可子、木野日菜



「『転生したらスライムだった件』スペシャルステージ」

時間：15:00～15:35



「3期やります！ふるさと納税アニメ『邪神ちゃんドロップキックX』ステージですの」

時間：16:30～17:05

出演：鈴木愛奈、大森日雅、久保田未夢、小見川千明、小坂井祐莉絵、佐々木李子、山田麻莉奈、原奈津子、荒浪和沙、寺田御子、柳瀬一樹プロデューサー（MC）

AJスタジオ

「第4回 アニメ化してほしいマンガランキング」

時間：9:00～9:35



「ANIPLEX STATION Vol.1」

時間：9:45～10:20

出演：声優、アニプレックス社員ほか



「オリジナルテレビアニメ『Vivy -Fluorite Eye's Song-』スペシャルトーク」

時間：10:30～11:05

出演：スタッフほか



「『熊田茜音のくまなく調べ隊！』スペシャルステージ」

時間：11:15～11:50

出演：熊田茜音



「NOMAD メガロボクス2 放送直前SP」

時間：12:30～13:05

出演：細谷佳正、安元洋貴、村瀬迪与ほか



「【コスプレイヤーズワールド】教えてコスプレ術！メイク・造形・撮影編 by『ソードアート・オンライン』」

時間：13:15～13:50

出演：千都ちひろ（MC、COSPLAY MODE（シムサム・メディア）副編集長）、コスプレイヤー数名



「プラオレ！アニメジャパン 2021特番」

時間：14:00～14:35

出演：増田里紅、本郷里実、相良茉優、北守さいか、汐入あすか、森山由梨佳、青山吉能



「Production Works Channel【プリプロダクション】作品の骨格を作る脚本～『サイダーのように言葉が湧き上がる』より～」

時間：14:45～15:20

出演：イシグロキョウヘイ（監督・脚本・演出）、佐藤大（脚本）、藤津亮太（司会）



「ラブライブ！スーパースター !! Liella! 生放送 ～AnimeJapan からこんにちは！～」

時間：15:30～16:05

出演：伊達さゆり、Liyuu、岬なこ、ペイトン尚未、青山なぎさ



「『咲う アルスノトリア』魔法学園放送部（仮）」

時間：16:15～16:50

出演：松井恵理子、花井美晴、富田美憂ほか

3月28日（日）配信リスト

AJステージ

無限大（Infinity）RED STAGE

「『BLUE REFLECTION』プロジェクトスペシャルステージ」

時間：9:45～10:20

出演：石見舞菜香、千菅春香、EXiNA、岸田メル



「TVアニメ『キラッとプリ☆チャン』トーク＆ミニライブやってみた！ステージ」

時間：11:15～11:50

出演：Run Girls, Run!（林鼓子、森嶋優花、厚木那奈美）



「TVアニメ『魔法科高校の優等生』AJ スペシャルステージ」

時間：12:45～13:20

出演：中村悠一、早見沙織



「TVアニメ『女神寮の寮母くん。』AnimeJapan スペシャルステージ 」

時間：14:15～14:50

出演：山田美鈴、七瀬彩夏ほか



「TVアニメ『ホリミヤ』AnimeJapan スペシャルステージ」

時間：15:45～16:20

出演：内山昂輝、山下誠一郎、小坂井祐莉絵、岡本信彦、M・A・O、近藤玲奈、岩井勇気（MC)

繋（Connect）GREEN STAGE

「TVアニメ『セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-』放送直前スペシャルステージ」

時間：9:00～9:35

出演：山下大輝、山村響、梅原裕一郎、沼倉愛美



「TVアニメ『バック・アロウ』スペシャルステージ」

時間：10:30～11:05

出演：梶裕貴、洲崎綾、小澤亜李、杉田智和ほか



「DEEMO THE MOVIE」

時間：12:00～12:35

出演：竹達彩奈ほか



「『僕のヒーローアカデミア』TVアニメ5期 PLUS ULTRA ステージ」

時間：13:30～14:05

出演：山下大輝、岡本信彦、梶裕貴、羽多野渉、天崎滉平



「TVアニメ『呪術廻戦』スペシャルステージ」

時間：15:00～15:35

出演：榎木淳弥、内田雄馬、瀬戸麻沙美、中村悠一



「オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ リベンジ』放送直前イベント『さ～て！AJのゾンビさんは…。』」

時間：16:30～17:05

出演：フランシュシュ（本渡楓、田野アサミ、種田梨沙、河瀬茉希、衣川里佳、田中美海）ほか

永久（Everlasting）BLUE STAGE

「『ワールドトリガー』2ndシーズンスペシャルステージ」

時間：9:00～9:35

出演：村中知、梶裕貴



「『Dr.STONE』第2期 最終話放送記念！科学王国キャストが語る”STONE WARS”」

時間：10:30～11:05

出演：小林裕介、佐藤元、河西健吾



「『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』AJでも本気だすステージ」

時間：12:00～12:35

出演：内山夕実、杉田智和、小原好美、茅野愛衣



「オリジナルTVアニメ『SELECTION PROJECT』スペシャルステージ～Please cheer for me！～」

時間：13:30～14:05

出演：メインキャスト



「『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』AnimeJapan スペシャルステージ」

時間：15:00～15:35

出演：種崎敦美、豊永利行、早見沙織、梶裕貴、前野智昭



「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season スペシャルステージ」

時間：16:30～17:05

出演：梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、神谷浩史、細谷佳正、花江夏樹、佐倉綾音

AJスタジオ

「ANIPLEX STATION Vol.2」

時間：9:00～9:35

出演：声優、アニプレックス社員ほか



「アニメギルド2021配信内容をご紹介」

時間：9:45～10:20

出演：フジテレビアナウンサーほか



「『はたらく細胞アワー』～白血球ステーション～」

時間：10:30～11:05

出演：前野智昭、日笠陽子



「『Cheer球部！』全校応援テレビ」

時間：11:15～11:50

出演：神戸光歩、片平美那、古川未央那、藍本あみ



「Production Works Channel【ポストプロダクション】作品に命を吹き込む音響～『半妖の夜叉姫』より～」

時間：12:30～13:05

出演：名倉靖（音響監督・録音）、松本沙羅、仲寿和（プロデューサー）、藤津亮太（司会）



「『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』AJスペシャルトーク」

時間：13:15～13:50

出演：神谷浩史、井上和彦



「Production Works Channel【プロダクション】映像を生み出すスタッフの力～『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より～」

時間：14:00～14:35

出演：原英和（演出）、脇顯太朗（撮影監督）、岩下成美（制作デスク）、藤津亮太（司会）



「『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』AnimeJapan 2021スペシャルトーク」

時間：14:45～15:20

出演：奈波果林、逢坂良太



「【コスプレイヤーズワールド】教えてコスプレ術！ウィッグセット・ポージング編 by『名探偵コナン』」

時間：15:30～16:05

千都ちひろ（MC、COSPLAY MODE（シムサム・メディア）副編集長）、ほかコスプレイヤー数名



「ANIPLEX STATION Vol.3」

時間：16:20～16:50

出演：声優、アニプレックス社員ほか



「『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』10th スペシャルトーク」

時間：16:50～17:20

出演：茅野愛衣

※柳瀬一樹の柳は木へんに夘、天崎滉平と種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。