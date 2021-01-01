アニメ新作劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』の2021年公開決定を記念して、イリヤ、美遊、クロのお正月イラストが公開された。
さらに、2021年1月6日～17日まで、マチ★アソビカフェでのお正月スペシャルコラボが決定。お正月感たっぷりの「お正月プレート」や、イリヤ、美遊、クロをイメージした大福ケーキ、スペシャルドリンクなどが用意される。3人娘のお正月イラストを使用したカレンダーランチョンマット、コースターのノベルティなども注目。
また、ニコニコ生放送では、2021年1月9日(土)15時～と、1月10日(日)13時～に、これまでの「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」シリーズを振り返る一挙放送が決定。TVシリーズに続く、劇場版『雪下の誓い』も放送される。
劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』は、2021年の公開予定。各詳細は公式サイトにて。
(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前のない少女」製作委員会