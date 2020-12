2021年6月発送予定「HG 1/144 RX-78-02 ガンダム ロールアウトカラー(GUNDAM THE ORIGIN版)」(2,860円/税込)

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』MSD(Mobile Suit Discovery)より、「RX-78-02 ガンダム ロールアウトカラー(GUNDAM THE ORIGIN版)」がHGキットで商品化。「HG 1/144 RX-78-02 ガンダム ロールアウトカラー(GUNDAM THE ORIGIN版)」(2,860円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「HG 1/144 RX-78-02 ガンダム ロールアウトカラー(GUNDAM THE ORIGIN版)」は、TV放送アニメ『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星』にて明らかとなったロールアウト時の特徴的な機体形状を新規造形パーツで再現。V字型アンテナではなく、ガンキャノン最初期型と同タイプの頭部アンテナが設けられた頭部などが再現されている。ホワイトとライトグレーを基調とした機体カラーを成形色で再現し、新規マーキングシールが付属する。

