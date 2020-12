声優、そしてアーティストとして活躍する内田真礼が、自身の誕生日である2020年12月27日(日)に、千葉・森のホール21-松戸市文化会館-にて、スペシャルイベント『Maaya Heart Beat Party!!』を開催した。

イベントは昼夜2公演。新型コロナウイルス感染症対策で、客席を50%以下に絞っての開催となったが、内田真礼が観客の前で歌うのは、2019年末に開催された「Maaya Happy Birthday Party!! 2019」以来ということもあり、期待に胸を膨らませた多くのファンが集まった。

今回のイベントは、観客も、そして内田真礼自身も待ちわびた“歌”をメインとした構成で、「内田真礼紅白歌合戦」と題し、紅組の内田真礼と白組の内田真礼が対戦。構成作家のちゃんこ氏と音楽プロデューサーの冨田明宏氏がダブルMCを務め、紅組をちゃんこ氏、白組を冨田氏がそれぞれ担当した。

ライブパートとなる「内田真礼紅白歌合戦」では、デビュー曲の「創傷イノセンス」から、最新曲となる「ハートビートシティ」「いつか雲が晴れたなら」、さらには滅多に聴くことができないキャラクターソングまで、内田がこれまでに歌ってきた様々な楽曲を、昼夜それぞれ11曲ずつ。新曲の「ハートビートシティ」と「いつか雲が晴れたなら」以外は、昼夜で被りなしのセットリストで観客を楽しませた。

昼の部の「女!! 祭りの心意気」では、ちゃんこ氏と冨田氏が太鼓と笛で盛り上げ、夜の部の「恋の発熱」では、ちゃんこ氏がペンライトを持ってオタ芸を披露。さらに、昼の部の「TickTack…Bomb」と「クロスファイア」、夜の部の「ノーシナリオ」と「創傷イノセンス」では、Maaya Bandのギターを務める山本陽介がサプライズゲストとして参戦するなど、スペシャルライブならではの趣向も、会場を大きく盛り上げた。

ライブパートの合間には、内田真礼との恋愛シミュレーションストーリー「真礼攻略ゲームの破滅フラグしかない会社同僚に転生してしまった…」を実施。こちらは観客参加型のコーナーで、「破滅フラグ」を踏み続けた昼の部に対し、夜の部ではきっちりと「破滅フラグ」を回避。見事にトゥルーエンド(?)を達成した。なお、夜の部では、本コーナーでファンへの想いを語ったことによって様々な感情が溢れた内田真礼が、続くライブパートでの歌唱中に思わず感極まってしまうというハプニングも。

そして、イベント当日が誕生日ということで、バースデープレゼントも用意され、昼の部では、イベントタイトルにもなっている「Heart Beat」を体感してほしいということで「竜神大吊橋のバンジージャンプ招待券」、夜の部では、お笑い芸人のなかやまきんに君からのビデオメッセージとともに、映像内で作成された“筋肉ケーキ”、さらにシャンパンタワーがステージに登場し、会場全体で誕生日を祝った。

また、イベント内の告知にて、12thシングル「ストロボメモリー」を2021年5月12日(水)にリリースすることを発表。さらに、本楽曲が2021年4月から放送開始となるTVアニメ『SSSS.DYNAZENON』のエンディングテーマとなることも明らかに。2021年に向けてすでに走り始めている内田真礼の今後の活躍にも注目したい。各詳細は公式サイトにて。

●『Maaya Heart Beat Party!!』セットリスト

【昼の部】

M-01:(白組)からっぽカプセル

M-02:(白組)カフェインファイター (TVアニメ『ご注文はうさぎですか?』シャロ)

M-03:(紅組)ロマンティックダンサー

M-04:(紅組)女!! 祭りの心意気 (TVアニメ『新サクラ大戦』東雲初穂)

M-05:(紅組)ハートビートシティ

M-06:(白組)いつか雲が晴れたなら

M-07:(白組)TickTack…Bomb

M-08:(白組)セツナ Ring a Bell

M-09:(紅組)クラフトスイートハート

M-10:(紅組)クロスファイア

M-11:(白組)Step to Next Star!!

【夜の部】

M-01:(白組)Shiny drive, Moony dive

M-02:(白組)灼け落ちない翼_(TVアニメ『Charlotte』ED主題歌 ver. How Low Hello)

M-03:(紅組)+INTERSECT+

M-04:(紅組)恋の発熱 (映画『ヲタクに恋は難しい』劇中歌)

M-05:(紅組)ハートビートシティ

M-06:(白組)いつか雲が晴れたなら

M-07:(白組)ノーシナリオ

M-08:(白組)高鳴りのソルフェージュ

M-09:(紅組)Love for All Stars

M-10:(紅組)創傷イノセンス

M-11:(紅組)Hello, future contact!