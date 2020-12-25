杉谷庄吾【人間プラモ】原作による劇場アニメ「映画大好きポンポさん」の公開日が、2021年3月19日から6月4日に延期された。

延期は昨今のコロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、「より多くのお客様にご鑑賞いただける環境を目指すべく」決定されたもの。なお来春より一般試写会を実施予定で、感染症対策に十分留意しながら鋭意進行しているとのことだ。

「映画大好きポンポさん」は子供のような見た目をした敏腕映画プロデューサー・ポンポさんを軸に、新人映画監督のジーン、女優になりたての少女・ナタリーらの成長を描く映画制作ドラマ。当初2020年内の公開が予定されていたが、9月に2021年春への公開延期が伝えられていた。

劇場アニメ「映画大好きポンポさん」

2021年6月4日（金）公開

スタッフ

原作：杉谷庄吾【人間プラモ】（プロダクション・グッドブック）「映画大好きポンポさん」（MFC ジーンピクシブシリーズ／KADOKAWA刊）

監督・脚本：平尾隆之

キャラクターデザイン：足立慎吾

演出：居村健治

監督助手：三宅寛治

作画監督：加藤やすひさ、友岡新平、大杉尚広

美術監督：宮本実生

色彩設計：千葉絵美

撮影監督：星名工、魚山真志

CG監督：高橋将人

編集：今井剛

音楽：松隈ケンタ

制作プロデューサー：松尾亮一郎

制作：CLAP

配給：角川ANIMATION

キャスト

ジーン／ジーン・フィニ：清水尋也

ポンポさん／ジョエル・ダヴィドヴィッチ・ポンポネット：小原好美

ナタリー／ナタリー・ウッドワード：大谷凜香

ミスティア：加隈亜衣

マーティン／マーティン・ブラドック：大塚明夫

※高橋将人の高ははしごだがが正式表記。

(c)2020 杉谷庄吾【人間プラモ】／KADOKAWA／映画大好きポンポさん製作委員会