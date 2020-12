ダイハツ工業はこのほど、軽乗用車「ムーヴ キャンバス」に特別仕様車“VSシリーズ"を設定し、発売した。

「ムーヴ キャンバス G“メイクアップ VS SA Ⅲ"」パールホワイトⅢ×ナチュラルベージュマイカメタリック

2016年9月に発売した「ムーヴ キャンバス」は、ライフスタイルを楽しむ女性をメインターゲットに企画・開発した軽乗用車。個性的なデザインやツートーンカラー、パッケージングやスライドドアによる高い使い勝手でユーザーから好評を得ている。

「ムーヴ キャンバス G“ホワイトアクセント VS SA Ⅲ"」ブルーミングピンクメタリック

今回は、インテリアやエクステリアに施したアクセントカラーが好評の「G“メイクアップ リミテッド SA Ⅲ"」「G“ブラックインテリアリミテッド SA Ⅲ"」をベースにウォームパックを標準装備するなど4つの特別仕様車“VSシリーズ"を設定した。

「ムーヴ キャンバス G“ブラックインテリア VS SA Ⅲ"」スムースグレーマイカメタリック×ファイアークォーツレッドメタリック

また、「G“ブラックインテリアVS SA Ⅲ"」「G“ブラックアクセントVS SA Ⅲ"」には本革シフトノブを採用したことで、上質さを高めながら求めやすい価格とした。

「ムーヴ キャンバス G“ブラックアクセント VS SA Ⅲ"」パールホワイトⅢ

メーカー希望小売価格(税込)は、「G“メイクアップ VS SA Ⅲ"」2WD 162万8,000円/4WD 175万4,500円。「G“ホワイトアクセント VS SA Ⅲ"」2WD 156万2,000円/4WD 168万8,500円。「G“ブラックインテリア VS SA Ⅲ"」2WD 162万8,000円/4WD 175万4,500円。「G“ブラックアクセント VS SA Ⅲ"」2WD 156万2,000円/4WD 168万8,500円。