25日に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーショ ン ウルトラSUPER LIVE 2020』(17:00～23:10)の第2弾アーティストが11日、発表された。

今年は“クリスマス”というテーマにちなみ、アーティストたちがクリスマスの夜に聞きたい名曲の数々をひっさげて登場。大迫力のステージングを披露する。

第1弾で発表された61組加え、第2弾では久保田利伸、Billie Eilish、星野源、Mr.Children、MISIAが発表された。超豪華アーティスト66組による生放送となる。

第2弾 出演アーティスト(五十音順)

久保田利伸、Billie Eilish、星野源、Mr.Children、MISIA

第1弾 出演アーティスト(五十音順)

AI、aiko、あいみょん、嵐、［Alexandros］、いきものがかり、石丸幹二、E-girls、Uru、瑛人、EXILE、AKB48、A.B.C-Z、小沢健二、KAT-TUN、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、KinKi Kids、King & Prince、King Gnu、CHEMISTRY、コブクロ、ゴールデンボンバー、櫻坂46、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、ジャニーズWEST、JUJU、Jr.EXILE、GENERATIONS、SixTONES、Snow Man、Superfly、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、高嶋ちさ子、DA PUMP、DISH//、東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平、東京事変、Toshl、NiziU、NEWS、乃木坂46、Perfume、HIKAKIN & SEIKIN、日向坂46、広瀬香美、福山雅治、V6、Foorin、Hey! Say! JUMP、BABYMETAL、BoA、マカロニえんぴつ、三浦大知、宮本浩次、milet、森七菜、LiSA、Little Glee Monster