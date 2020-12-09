テレビ東京のドラマ『バイプレイヤーズ～名脇役の森の100日間～』(2021年1月8日スタート 毎週金曜24:12〜)、そして映画『バイプレイヤーズ～もしも100人の名脇役が映画を作ったら～』(2021年春公開)の出演キャスト第2弾が9日に公開された。

同作は2017年1月クールのドラマ24で放送され、共同生活を送る"おじさんのテラスハウス"として話題を集めた"ゆるシブ"コメディ『バイプレイヤーズ』。都会からはなれた森に囲まれた大きな撮影所“バイプレウッド”に、各局の連ドラや映画作品が一気に集まってしまったことで起きる大騒動を描き、田口トモロヲ、松重豊、光石研、遠藤憲一をはじめとした総勢100名以上の俳優陣が本人役で出演する。

今回第2弾として発表されたのは、16名のバイプレイヤーズたち。池谷のぶえ、宇梶剛士、岡田浩暉、小木茂光、菅田俊、高畑淳子、富田望生、波岡一喜、西村まさ彦、浜野謙太、本田博太郎、本田望結、升毅、吉田羊、芳根京子、利重剛が出演する。現在57名のキャストが発表されているが、さらに今後も出演者が明らかになっていく。

出演者一覧

田口トモロヲ、松重豊、光石研、遠藤憲一 / 阿部亮平、安藤玉恵、石丸謙二郎、池谷のぶえ、宇梶剛士、宇野祥平、柄本時生、大倉孝二、岡田浩暉、小木茂光、小沢仁志、尾美としのり、勝村政信、加藤諒、金子大地、北香那、近藤芳正、佐々木希、宍戸美和公、志田未来、杉野遥亮、菅田俊、醍醐虎汰朗、高杉真宙、高畑淳子、滝藤賢一、田中要次、津田寛治、寺島しのぶ、富田望生、波岡一喜、西村まさ彦、長谷川京子、濱田岳、浜野謙太、林泰文、原田龍二、ふせえり、堀内敬子、本田博太郎、本田望結、升毅、観月ありさ、向井理、村田雄浩、本宮泰風、森下能幸、吉田羊、芳根京子、利重剛、りょう、六角精児、渡辺いっけい

※田口トモロヲ、松重豊、光石研、遠藤憲一以外のキャストは五十音順にて記載

(C)「バイプレイヤーズ2021」製作委員会