舞台「ニンジャバットマン ザ・ショー」の新たな公演日程が、2021年10月13日から12月5日までに決定。東京・Theater Mixaで上演される。

「ニンジャバットマン ザ・ショー」は、DCコミックス「バットマン」のキャラクターを用いて日本で制作されたアニメ映画「ニンジャバットマン」の舞台化作品。当初、今年の10月10日から12月31日まで行われる予定だった公演が、新型コロナウイルスの影響を受けて延期となっていた。ジョーカー役はなだぎ武が担当。なお公演日程により出演者は異なり、出演情報の詳細は後日発表される。

また10月1日から11日にかけては“プレミアウィーク”として公演を実施。イープラスおよびローチケでは、プレミア公演のチケットを販売中だ。チケットは選べるグッズ付きの「プレミア・チケット」など全3種が用意されており、「プレミア・チケット」の購入者は特典として「バットマン『クナイ(ペーパーナイフ)』」と「ジョーカー『扇子』」のどちらか好きな方をゲットできる。

舞台「ニンジャバットマン ザ・ショー」

日程:2021年10月13日(水)~12月5日(日)

会場:東京都 Theater Mixa

キャスト

ジョーカー:なだぎ武

ほか

