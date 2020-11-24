「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の全6ディビジョン18名のキャストが出演するライブが、2021年8月7日、8日の2日間にわたり開催される。

同公演は、今年3月に埼玉・メットライフドームで開催予定だったものの、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて中止となった「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE＠サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」の“リベンジ公演”。山田一郎役の木村昴、山田二郎役の石谷春貴、山田三郎役の天崎滉平、碧棺左馬刻役の浅沼晋太郎、入間銃兎役の駒田航、毒島メイソン理鶯役の神尾晋一郎、飴村乱数役の白井悠介、夢野幻太郎役の斉藤壮馬、有栖川帝統役の野津山幸宏、神宮寺寂雷役の速水奨、伊弉冉一二三役の木島隆一、観音坂独歩役の伊東健人、白膠木簓役の岩崎諒太、躑躅森盧笙役の河西健吾、天谷奴零役の黒田崇矢、波羅夷空却役の葉山翔太、四十物十四役の榊原優希、天国獄役の竹内栄治が出演予定だ。

会場などの公演の詳細は後日発表される。なお中止となった5thライブのチケット購入者は、優先的に本公演のチケット申し込みが可能となる。

5thライブリベンジ公演（タイトル未定）

開催日：2021年8月7日（土）・8日（日）

出演者：木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治（予定）