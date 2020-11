日本テレビ系の音楽特番「ベストアーティスト2020」が11月25日(水)19:00より放送される。

総合司会は12回連続で嵐の櫻井翔が担当。櫻井は放送に向けて「今回出演していただく、およそ40組のアーティストの皆さまの“熱い思い”をお届け出来たらと思います。また、今年はお客さんがいないスタジオからとなりますが、アーティストの方々は、お客さんがいる時と同じ熱気を持ったパフォーマンスをされると思いますし、4時間の生放送で、およそ40組というテンポ感は、“一気に音楽を浴びる”という時間になる気がします」とコメントしている。

4時間の生放送となる番組には嵐、いきものがかり、AKB48、King Gnu、SEKAI NO OWARI、乃木坂46、Perfume、福山雅治、Foorin、Mr.Children、LiSAら豪華アーティストが出演。大ヒット曲を集めた“ハッピーソングメドレー”では嵐「Happiness」、Foorin「パプリカ」、SEKAI NO OWARI「RPG」などが披露され、ジャニーズメドレーでは嵐、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES 、Snow Manの総勢56名によるパフォーマンスが繰り広げられる。また“ネクストゲートMC”としてバカリズムも番組に参加する。

櫻井翔(嵐) コメント

あっという間に年末が来たな…という感じがします。

今年は、聴き手としては、アーティストの音楽を聴いたり、パフォーマンスを見る機会も少なくなり、

アーティスト側からしても、いつもの年と比べて、歌う機会が少なくなってしまったので、

総合司会は、一番近くで皆さんのパフォーマンスを見られて、いろんなジャンル、いろんなアーティストの音楽が聴ける!すごく楽しみにしています!

日本テレビ系「ベストアーティスト2020」

2020年11月25日(水)19:00~22:54

総合司会:櫻井翔

司会:羽鳥慎一 / 滝菜月(日本テレビアナウンサー)

ネクストゲートMC:バカリズム