杉基イクラ原作による舞台「ナナマル サンバツ THE QUIZ STAGE O（オー）」の新たなキャラクタービジュアルが公開された。

今回到着したのは、小澤亮太扮する笹島学人、中村嘉惟人扮する御来屋千智、横井翔二郎扮する深見誠司、ニッポン放送の吉田尚記アナウンサー扮するヨシダに加え、同作で初登場となる加藤靖久扮する三咲Pのビジュアル。また11月15日22時からYouTubeのヨーロッパ企画公式チャンネルでは「『大歳を王とし 3択ロワイアル』presents『ナナマル サンバツ THE QUIZ STAGE O』ガチバトルプレマッチ」が生配信され、舞台のキャスト陣が出演する。

「ナナマル サンバツ」は、競技クイズに青春をかける高校生たちを描いた物語。舞台第3弾となる「ナナマル サンバツ THE QUIZ STAGE O（オー）」は2021年1月6日から17日にかけて、東京・銀座博品館劇場で上演される。

舞台「ナナマル サンバツ THE QUIZ STAGE O（オー）」

期間：2021年1月6日（水）～1月17日（日）

会場：東京都 銀座博品館劇場

原作：杉基イクラ『ナナマルサンバツ』（KADOKAWA刊）

脚本・演出：大歳倫弘（ヨーロッパ企画）

主催：「ナナマル サンバツ THE QUIZ STAGE」製作委員会2021

キャスト

西井幸人、鈴木絢音（乃木坂46）、小澤亮太、中村嘉惟人、横井翔二郎、加藤靖久、佐奈宏紀、弓木奈於（乃木坂46）、本折最強さとし、中西柚貴、石田剛太（ヨーロッパ企画）、角田貴志（ヨーロッパ企画）、土佐和成（ヨーロッパ企画）、吉田尚記（ニッポン放送）

「ヨーロッパ企画の生配信 『大歳を王とし 3択ロワイアル』presents『ナナマル サンバツ THE QUIZ STAGE O』ガチバトルプレマッチ」

配信日時： 2020年11月15日（日）22:00～

配信チャネル：Youtube ヨーロッパ企画公式チャンネル

(c)『ナナマル サンバツ THE QUIZ STAGE』製作委員会2021