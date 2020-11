メディアミックスプロジェクト『D4DJ』に登場するユニット・Merm4id(平嶋夏海、岡田夢以、葉月ひまり、根岸 愛)がカバーする「フジヤマディスコ」のリリックビデオが期間限定で公開中。

「フジヤマディスコ」は、SILENT SIRENのシングルで、『佳代子の部屋~真夜中のゲーム会議~』オープニングテーマ。今回、Merm4idがカバーし、リリックビデオを公開した。

