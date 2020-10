平野耕太「HELLSING」より、アーカードの衣装をイメージした腕時計、アウター、バッグ、ブーツがSuperGroupiesより発売される。

アーカードの衣装の配色をイメージした腕時計はブラックとボルドーで仕上げられ、12時のインデックスにはクロスをデザイン。またアウターはアーカードのトレードマークの1つであるロングコートをイメージし、首元にはアーカードの棺に刻まれている「The Bird of the Hermes is my name,eating my wings to make me tame.」の文字と十字架を組み合わせた棺型のオリジナルタグがあしらわれた。

2WAYタイプのショルダートートバッグは、側面にアーカードの衣装をイメージした装飾を施し、アンティークシルバーのクロスチャームは取り外しが可能。そしてシックなサイドジップベルトブーツの踵部分には左足にシルバーカラーのプレート、右足にブラックカラーのプレートをあしらい、それぞれ「454カスールカスタムオートマチック」「ジャッカル」に刻印された文字が描かれた。

価格は腕時計が税込3万3880円、アウターが税込2万6180円、バッグが税込1万5180円、ブーツが税込2万1780円。SuperGroupiesでは本日10月15日から11月2日12時まで予約を受け付けており、アウター、バッグ、ブーツは2021年3月中旬ごろ、腕時計は4月下旬ごろに届けられる。

(c)平野耕太・少年画報社