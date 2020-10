突然ですが、熊に出くわしたらどうしますか? 走って逃げるか、大声で助けを呼ぶか、それとも死んだふり……? そうそう遭遇することはないですが、小さな虫たちにとって、そんな危機は日常茶飯事。実は、それを上手く切り抜けたバッタが話題となっています。

それが、バァドゥさん(@11Vadu)がスマートフォンで撮影し、ツイッターへ投稿したこちらの動画です。

バッタに気付いた猫

ロックオン

容赦ない弱肉強食の瞬間が繰り広げられるものと思いきや、目の前のバッタに飛びつかずに寝転ぶ猫……というまさかの展開に。ツイートを見た人からは、「行かんのんかい! 」「そっちかい!!! 」「いや ねるのかよw」「思ってたんと違うw」とツッコミの嵐でした。

また、慌てて飛んで逃げることはせずに、ソロリソロ~リと距離をとるバッタの姿に、「まさか、ネコとバッタり出くわすとは……しかし、危険察知するバッタの回避スキルの高さに感動」、「素晴らしい判断」、「Wow this bug is smart, considering how small its brain is」、「妳們家的素貓」と、日本のみならず海外からも称賛の声が。

さらに、触れもせずに猫を倒した(!?)バッタを、漫画『ワンピース』でお馴染みの能力に例えて「覇王色の持ち主」「覇王色使った? 」といったツイートも寄せられていました。

ちなみに、この猫の名前はシュガー。メス猫だそうです。とっても可愛い猫ちゃんですね。

バァドゥさんに、今回のツイートが話題になっていることについて聞くと、「バッタは掴まらなかったが、見た人の心は掴んだんだな と思っています」と上手い返しをいただきました。