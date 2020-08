「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、中王区・言の葉党の楽曲「Femme Fatale(ファムファタール)」のトレーラー映像が公開された。

同楽曲は9月2日に発売される「ヒプノシスマイク」初のオフィシャルブック「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」初回限定版同梱のCDに収録されるナンバーで、作詞・作曲をシンガーソングライターのReol、作編曲をGigaが担当。中王区3人の力強さが、パワフルなトラックと攻撃的なリリックで表現されており、三者三様の力強いヴァースにも注目だ。

またトレーラー解禁に併せ、同CDに収録されるドラマトラックのタイトルと、CDケースおよびオフィシャルブック内に描かれる中王区の新規描き下ろしイラストも公開された。ドラマトラックのタイトルは「流転は篠突く雨ですら流せない」と「山雨来たらんと欲して風楼に満つ」。そして新規描き下ろしイラストは、小林ゆう演じる東方天乙統女、たかはし智秋演じる勘解由小路無花果、山本希望演じる碧棺合歓の3人が居丈高な態度で外を見下ろしている様子が描写された。

さらに「ヒプノシスマイク」の公式Twitter(@hypnosismic)では、中王区の3人が3周年を祝うコメント動画を公開。本日8月15日より3周年を迎える9月2日までの期間、日替わりで声優陣からのお祝いコメント動画が公開されるので、気になる人はチェックしよう。

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」は「ヒプノシスマイク」のストーリーやキャラクター紹介、相関図、用語解説などの公式設定をまとめた1冊。初回限定版のCDには「Femme Fatale」のほか、スチャダラパーが作詞・作曲を含む楽曲プロデュースを手がけるDivision All Starsによる新曲「SUMMIT OF DIVISIONS(サミットオブディビジョンズ)」などが収められる。

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」初回限定版CD収録曲