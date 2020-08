はま寿司は8月6日~9月2日、「夏のすみっコぐらしマリンコラボキャンペーン」を、全国の100円寿司チェーン「はま寿司」店舗で開催する。

夏のすみッコぐらし マリンコラボキャンペーン

キャンペーンは、第1弾(8月6日~19日)、第2弾(8月20日~9月2日)の2回に分けて開催する。期間中、対象のドリンクを1杯注文につき、オリジナルA5クリアファイルを、ランダムでプレゼントする。

種類は全10種類(第1弾で5種類、第2弾で5種類)。各弾には、シークレットデザイン(全2種)も含まれているという。オリジナルA5クリアファイルは1回の会計につき、1人3枚まで。なくなり次第、終了となる。

対象商品は、店内での注文、持ち帰りでの注文によって変わる。店内での注文の場合、「マンゴータピオカ コーラ」「マンゴータピオカ カルピス」「マンゴータピオカ カルピスソーダ」「タピオカダルゴナコーヒー」(各385円)が対象。

持ち帰りでの注文の場合、「特上5種の海鮮丼」「特上帆立いくら丼」(各780円)、「特上いくら丼」「特上中とろ丼」(各980円)が対象。

また、1,500円以上購入したレシート情報をweb上で入力すると、オリジナル湯呑みが100名に当たる抽選に応募できるキャンペーンも実施する。レシート有効期間は8月6日~9月2日、応募期間は8月6日~9月3日の午前10時。店内・持ち帰りどちらのレシートでも応募できるが、レシートの合算は不可。

TwitterとInstagramでは、「みんなの #すみっコはま寿司写真投稿キャンペーン」もあわせて実施する。

はま寿司の公式 Twitterもしくは Instagramをフォローして、「#すみっコはま寿司」のタグをつけ、はま寿司での食事風景やはま寿司オリジナルすみッコぐらしグッズの写真を投稿した人の中から、抽選で10名にすみっコぐらしグッズ(大福クッションMサイズ)をプレゼントする。応募期間は8月6日~9月2日。

※価格はすべて税込

(C)2020San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.