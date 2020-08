GLAYがニューシングル「G4・2020」の発売日である8月12日に「GLAY 1day PROGRAM」と題した企画を実施する。

「GLAY 1day PROGRAM」は、8月12日から13日の24時間にGLAYがさまざまな媒体でコンテンツを発信するプログラム。全国各地のラジオ番組への生出演やコメント出演、テレビ番組での特集や映像出演などが予定されている。また12日(水)21:00からは先日ティザー映像が解禁されて話題を集めた「GLAY野外無観客ライブ in 函館・恵山」が、YouTube公式チャンネルでプレミア公開される。

「GLAY 1day PROGRAM」タイムテーブル

2020年8月12日(水)

・4:00~9:59 ※朝の情報番組で「ROCK ACADEMIA」のミュージックビデオを初解禁

・10:00~ bayfm「miracle!!」

・11:00~ FM Fuji「GOOD DAY」

・12:00~ FMいるか「オトノハにのせて」

・13:00~ TOKYO FM「高橋みなみの『これから、何する?』」

・14:00~ AIR-G' FM「Sparkle Sparkler」

・15:00~ FM FUKUOKA「DIG!!!!!!!! FUKUOKA」

・16:00~ Fm yokohama「Tresen」

・17:00~ FM802「The Nakajima Hiroto Show 802 Radio Masters」

・18:00~ FM AICHI「EVENING STREET」

・19:00~ TOKYO FM「Skyrocket Company」

・20:00~ FM FUKUOKA「Hyper Night Program GOW!!」

・21:00~ 「GLAY野外無観客ライブ in 函館・恵山」 YouTubeプレミア公開

・22:00~ TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」

・23:00~ bayfm「TERU ME NIGHT GLAY」

2020年8月13日(木)

・0:00~ ニッポン放送「ミューコミプラス」

・1:00~ ニコニコネット超会議2020夏「GLAY ニコニコ超会議2019 リバイバル放送」

・2:00~3:59 スペースシャワーTV「GLAY特集」(Music Video&ライブ映像特集)

・4:00~ MUSIC ON! TV「GLAY特集」