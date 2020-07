高野麻里佳、高橋李依、長久友紀の3人からなる声優ユニット・イヤホンズによる「あなたのイヤホン見せて下さい!みんなで作るモザイクアート!」がついに完成した。

イヤホンズ「Theory of evolution」ジャケット写真モザイクアート

「あなたのイヤホン見せて下さい!みんなで作るモザイクアート!」は、3rdアルバム『Theory of evolution』とイヤホンズ5周年の思い出(メモリー)をかけて名づけられた“Memory of evolution”という企画の中の1つとして6月18日にスタート。イヤホンズにとってなくてはならない “イヤホン・ヘッドホン”に注目し、ファンが実際に使っているイヤホン・ヘッドホンを写真に撮ってハッシュタグ「#マイイヤホンズ」を付けてTwitterに投稿。集まったたくさんのイヤホン・ヘッドホンの写真で3rdアルバム『Theory of evolution』のジャケット写真をモザイクアートで完成させよう!といった企画となっている。

当初7月2日23:59までの募集だったが、好評につき7月13日23:59まで期間延長していたモザイクアートがついに完成。モザイクアートは、ファンにより投稿された合計1521枚のイヤホン・ヘッドホンの画像を使用し制作されている。

また、同じくMemory of evolution第2弾として、イヤホンズにゆかりのある人から届けられたイヤホンズ5周年お祝いコメントが、ひとつなぎになって公開。結成秘話や楽曲提供の思い出など……さまざまな“Memory”が詰まった動画もあわせてチェックしておきたい。

【お祝いコメント提供者一覧】

あさのますみ、畑健二郎、ヤマモトショウ、J・A・シーザー、石田燿子、ROLLY エンドウ.、大槻ケンヂ、串田アキラ、三浦康嗣(□□□)

●イヤホンズ お祝いコメント動画

そして、いよいよ本日から3rdアルバム『Theory of evolution』発売日(7月22日)に向けてカウントダウンがスタート。このカウントダウン企画は、イヤホンズメンバーが発売日までの日数を指折り数えていく企画となっている。

イヤホンズの3rdアルバム『Theory of evolution』は、2020年7月22日の発売予定。各詳細は公式サイトにて。