【プレゼント発送について】

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、プレゼント発送作業が遅れる場合がございます。ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんが、ご理解のほど、何卒よろしくお願い致します。

<応募〆: 2020/7/5>

どこでも楽しく簡単フィットネス「Zumba(R)(ズンバ) de 脂肪燃焼!」 - Nintendo Switch(TM)向け(パッケージ版)を3名様にプレゼントします。(提供:セガ)

今回は、180カ国、1500 万人以上に親しまれている世界的なフィットネスプログラム「Zumba(ズンバ)(R)」Nintendo Switch(TM)向けゲームをプレゼントいたします! 超人気アーティストのヒット曲や、Zumba(R)オリジナル楽曲を計30 曲以上収録していますので、年齢やレベルを問わず、すべての人々に熱いダンスエクササイズをお楽しみいただけます。たくさんのご応募お待ちしています!

プレゼント内容

商品名 Zumba(R) de 脂肪燃焼!

商品名 Zumba(R) de 脂肪燃焼!

人数 3名様 通常価格 4,980円(税別) キャンペーン名 「2020マイナビニュース読者プレゼント6月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このプレゼントに応募する」ボタンからご応募ください。

※プレゼントに応募するにはTポイント利用手続きが完了している必要があります。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューより「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(~2020/7/5)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください

②回答対象アンケートへの回答

締め切りまでに提携アンケートを含む、マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方



※読者プレゼント応募フォームのみ対象外となります

応募締め切り

2020年7月5日(日) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

セガカスタマーサポート TEL:0570-000-353

月~金 10:00~17:00(祝日、指定日を除く)

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

(提供:セガ)

